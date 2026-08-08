Война в Украине вышла на новый уровень — Подоляк

Михаил Подоляк / © Associated Press

Реклама

Кремль перешел к открытой тактике террора гражданского населения, пытаясь психологически сломать украинцев, ведь добиться успеха на поле боя оккупантам не удается.

Об этом советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк рассказал «24 каналу».

Реклама

«Россия потеряла возможность достичь решающего результата на фронте, поэтому делает ставку на массированные удары по гражданской инфраструктуре и психологическое давление», — отметил он.

Реклама

По его словам, Москва окончательно отказалась от каких-либо попыток скрывать свои подлинные намерения.

«Сегодня Россия уже не маскируется. Она ведет войну исключительно на убийство максимального количества гражданского населения Украины. Основными целями российских атак стали жилые кварталы, объекты гражданской инфраструктуры и системы жизнеобеспечения», — добавил он.

Напомним, Подоляк заявил, что единственное, что может заставить президента РФ Владимира Путина пойти на переговоры и остановить войну в Украине — это давление: военное, экономическое и политическое.

Новости партнеров