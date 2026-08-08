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ТСН в социальных сетях

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Категория
Политика
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Война в Украине вышла на новый уровень — Подоляк

Основными целями российских атак стали жилые кварталы, объекты гражданской инфраструктуры и системы жизнеобеспечения.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
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Михаил Подоляк

Михаил Подоляк / © Associated Press

Кремль перешел к открытой тактике террора гражданского населения, пытаясь психологически сломать украинцев, ведь добиться успеха на поле боя оккупантам не удается.

Об этом советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк рассказал «24 каналу».

«Россия потеряла возможность достичь решающего результата на фронте, поэтому делает ставку на массированные удары по гражданской инфраструктуре и психологическое давление», — отметил он.

По его словам, Москва окончательно отказалась от каких-либо попыток скрывать свои подлинные намерения.

«Сегодня Россия уже не маскируется. Она ведет войну исключительно на убийство максимального количества гражданского населения Украины. Основными целями российских атак стали жилые кварталы, объекты гражданской инфраструктуры и системы жизнеобеспечения», — добавил он.

Напомним, Подоляк заявил, что единственное, что может заставить президента РФ Владимира Путина пойти на переговоры и остановить войну в Украине — это давление: военное, экономическое и политическое.

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