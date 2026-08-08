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Курс валют на субботу, 8 августа: сколько стоят доллар, евро и злотый
На выходных используют курсы предыдущего рабочего дня. Пока это пятница, 7 августа.
Национальный банк установил официальный курс валют на субботу, 8 августа Перед выходными доллар вырос на 8 коп. Евро прибавил 5 коп. Злотый — повысился на 1 коп.
Об этом сообщили на сайте НБУ.
Курс доллара
1 доллар США — 44,76 грн
Курс евро
1 евро — 51,67 грн
Курс злотого
1 польский злотый — 12,01 грн
Как сообщалось, Нацбанк установил курс валют на понедельник, 10 августа. В алюте потеряет в цене. В частности, доллар снизится на 1 коп.
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