Курс валют на субботу, 8 августа: сколько стоят доллар, евро и злотый

Курс валют на субботу, 8 августа. / © УНИАН

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Национальный банк установил официальный курс валют на субботу, 8 августа Перед выходными доллар вырос на 8 коп. Евро прибавил 5 коп. Злотый — повысился на 1 коп.

Об этом сообщили на сайте НБУ.

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Курс доллара

1 доллар США — 44,76 грн

Курс евро

1 евро — 51,67 грн

Курс злотого

1 польский злотый — 12,01 грн

Как сообщалось, Нацбанк установил курс валют на понедельник, 10 августа. В алюте потеряет в цене. В частности, доллар снизится на 1 коп.

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