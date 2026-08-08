ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Деньги
Количество просмотров
10k
Время на прочтение
1 мин

Курс валют на субботу, 8 августа: сколько стоят доллар, евро и злотый

На выходных используют курсы предыдущего рабочего дня. Пока это пятница, 7 августа.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
Комментарии
Подпишитесь на нас в Google
Курсы валют.

Курс валют на субботу, 8 августа. / © УНИАН

Национальный банк установил официальный курс валют на субботу, 8 августа Перед выходными доллар вырос на 8 коп. Евро прибавил 5 коп. Злотый — повысился на 1 коп.

Об этом сообщили на сайте НБУ.

Курс доллара

  • 1 доллар США — 44,76 грн

Курс евро

  • 1 евро — 51,67 грн

Курс злотого

  • 1 польский злотый — 12,01 грн

Как сообщалось, Нацбанк установил курс валют на понедельник, 10 августа. В алюте потеряет в цене. В частности, доллар снизится на 1 коп.

Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie