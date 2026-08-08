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ТСН у соціальних мережах

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Курс валют на суботу, 8 серпня: скільки коштують долар, євро і злотий

Вихідними використовують курси попереднього робочого дня. Наразі, це п’ятниця, 7 серпня.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
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Курс валют.

Курс валют на суботу, 8 серпня. / © УНІАН

Національний банк встановив офіційний курс валют на суботу, 8 серпня. Перед вихідними долар зріс на 8 коп. Євро додав 5 коп. Злотий - підвищився на 1 коп.

Про повідомили на сайті НБУ.

Курс долара

  • 1 долар США — 44,76 грн

Курс євро

  • 1 євро — 51,67 грн

Курс злотого

  • 1 польський злотий — 12,01 грн

Як повідомлялося, Нацбанк встановив курс валют на понеділок, 10 серпня. Валюта втратить у ціні. Зокрема, долар зменшиться на 1 коп.

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