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Курс валют на суботу, 8 серпня: скільки коштують долар, євро і злотий
Вихідними використовують курси попереднього робочого дня. Наразі, це п’ятниця, 7 серпня.
Національний банк встановив офіційний курс валют на суботу, 8 серпня. Перед вихідними долар зріс на 8 коп. Євро додав 5 коп. Злотий - підвищився на 1 коп.
Про повідомили на сайті НБУ.
Курс долара
1 долар США — 44,76 грн
Курс євро
1 євро — 51,67 грн
Курс злотого
1 польський злотий — 12,01 грн
Як повідомлялося, Нацбанк встановив курс валют на понеділок, 10 серпня. Валюта втратить у ціні. Зокрема, долар зменшиться на 1 коп.
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