Курс валют на суботу, 8 серпня: скільки коштують долар, євро і злотий

Курс валют на суботу, 8 серпня. / © УНІАН

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Національний банк встановив офіційний курс валют на суботу, 8 серпня. Перед вихідними долар зріс на 8 коп. Євро додав 5 коп. Злотий - підвищився на 1 коп.

Про повідомили на сайті НБУ.

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Курс долара

1 долар США — 44,76 грн

Курс євро

1 євро — 51,67 грн

Курс злотого

1 польський злотий — 12,01 грн

Як повідомлялося, Нацбанк встановив курс валют на понеділок, 10 серпня. Валюта втратить у ціні. Зокрема, долар зменшиться на 1 коп.

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