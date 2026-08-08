Володимир Путін. / © Associated Press

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Днями «фюрер» РФ Володимир Путін нібито поговорив телефоном з командиром 76-ї гвардійської дивізії Повітряно-десантних військ. Це може мати дві кілька пояснень.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW ) .

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На думку аналітиків, це може свідчити про пріоритетність для російського командування наступу на Покровському та Добропільському напрямках із метою обійти український оборонний пояс із південного заходу.

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Зазначається, що Кремль оприлюднив стенограму телефонної розмови, яка нібито відбулася між Путіним та командиром, яки доповідає про ситуацію на фронті в зоні відповідальності підрозділу на Добропільському напрямку.

Втім, наголошують в ISW, справжність запису викликає питання. Чоловік на аудіо називає себе полковником Шихабідовим. Втім, за даними кількох російських джерел, офіцер із таким прізвищем помер ще у травні 2025-го, а нинішнім командиром дивізії є Денис Шишов.

«Полковник Шихабідов» стверджував, що його підрозділи нібито захопили Покровськ, Гришине, Новоолександрівку, Василівку та Шевченко на Покровському напрямку та продовжують виконувати бойові завдання в цьому районі. Путін запитав «Шихабідова», чи зможе дивізія вчасно виконати поставлені завдання, а той відповів, що зробить це, бо терміни є реалістичними», — йдеться у звіті Інституту.

Однак, наголошують американські фахівці, російські терміни завершення цього захоплення є вкрай нереалістичними. Адже аналітики ISW отримали докази, що загарбники втратили 2,23 кв км в тактичному районі Добропілля в червні цього року, а також просунулися на 34,67 кв км в цьому районі в липні 2026 року.

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ISW також має докази, що війська РФ втратили 3,12 кв км в операційному районі Покровська в червні та просунулися на 45,96 кв км липні 2026-го, включаючи просування Росії на північний схід від Добропілля.

«Щомісячні темпи просування Росії в липні вищі, ніж в червні, але все ще недостатні для захоплення решти Донецької області до нещодавно встановленого Путіним терміну 31 грудня цього року. Саме тому залишається дуже малоймовірним, що російські війська зможуть захопити Пояс фортець або решту Донбасу найближчим часом, якщо взагалі зможуть», — заявляють аналітики ISW.

Водночас, йдеться у звіті, прямий контакт Володимира Путіна з командиром тактичного рівня може бути пов’язаний із новими звинуваченнями у відриві «фюрера» від реальної ситуації на фронті. Зазвичай диктатор РФ отримує доповіді від представників вищого військового командування і рідко спілкується безпосередньо з командирами підрозділів.

«Підрозділи, ймовірно, не надають Путіну точних звітів про ситуацію на передовій та створюють вигадану картину російських військових успіхів для військових командирів вищого рівня та диктатора-президента. Очевидна неправильна ідентифікація командира, який розмовляв з Путіним, викликає додаткові питання щодо достовірності внутрішніх російських звітів про ситуацію на полі бою», — підсумовують в Інституті.

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Як повідомлялося раніше, РФ продовжує порушувати норми міжнародного права і поповнює свої війська українськими полоненими. Добровольчий корпус Міноборони оголосив про створення першої «української добровольчої бригади спецпризначення». У Росії заявляють, мовляв, до складу увійшли українські військовополонені та колишні військовослужбовці ЗСУ, які нібито перейшли на бік Кремля.

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