Буковель пішов під воду: курорт накрили потужні зливи, вулиці перетворилися на річки (відео)

Буковель. / © ТСН.ua

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Після пекельної спеки Івано-Франківську область накрила негода — сильні зливи та шквали. Через інтенсивні опади виникли сильні підтоплення. Зокрема, у курортному Буковелі.

ТСН.ua зібрав у мережі відео про затоплений гірський курорт.

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Користувачі у соцмережах масово публікують відео про негоду у популярному українському курорті Буковель на Прикарпатті. Вулиці не лише затопило через рясні зливи, а вони буквально перетворилися на бурхливі потоки води.

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На відео видно, як сильно підвищився рівень води і як бурхливо несеться потік у річці Прутець Яблуницький, що протікає посеред центральних алей Буковеля. Вода стала каламутною через значну кількість опадів та пісок і ґрунт, які позмивало з берегів.

Дата публікації 08:38, 08.08.26 Кількість переглядів 439 Вода несеться просто вулицями: Буковель накрила потужна негода — відео

Погода на Прикарпатті

В Івано-Франківській області повідомляли про штормове попередження. У суботу, 8 серпня, на Прикарпатті очікується значний дощ, грози, місцями град, пориви північно-західного вітру 15-20 м/м.

Синоптики оголосили про І рівень небезпеки (жовтий).

Водночас рятувальники попереджали, що на рiчках басейну Прута очiкується пiдвищення рiвня води на 0,2-1,0 м над рiвнями. Окрім того, під час злив на малих водотоках можливе рiзке швидкоплинне пiдвищення рiвнiв води та підтоплення.

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Нагадаємо, синоптики попереджали, що Україну накриє небезпечна негода і холод з Балтії. Цими вихідними очікується різка зміна погоди: на зміну виснажливій спеці прийдуть довгоочікуване похолодання та атмосферний фронт із зливами й шквалами.

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