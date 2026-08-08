Синоптики розповіли, якою буде погода в Україні 8 серпня / © ТСН

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Цими вихідними в Україні очікується різка зміна погоди: на зміну виснажливій спеці прийдуть довгоочікуване похолодання та атмосферний фронт із зливами й шквалами.

За прогнозом синоптикині Наталки Діденко, у суботу, 8 серпня, висока температура почне знижуватися майже по всій країні, за винятком південних та східних областей. Зате вже з неділі, 9 серпня, довгоочікувана прохолода та свіжість охоплять абсолютно всі українські регіони.

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Керівник Черкаського гідрометцентру Віталій Постригань зазначає, що вплив холодного атмосферного фронту зберігатиметься ще і в суботу, 8 серпня. За його словами, по всій території Черкащини очікуються дощі різної інтенсивності, а також буде надходити прохолодніше повітря балтійського походження. Температура вдень становитиме від +25 до +30 градусів тепла.

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Водночас синоптик зазначає, що у неділю, 9 серпня, «атмосфера заспокоїться» і температурний фон стане більш комфортним: вночі очікується від +15 до +20 градусів тепла, а вдень буде від +23 до +28 градусів тепла, без опадів.

За даними Українського гідрометцентру, 8 серпня в Україні очікується хмарна погода з проясненнями та штормове попередження про перший рівень небезпечності, жовтий.

8 серпня в Україні оголошено штормове попередження / © Укргідрометцентр

Нічні дощі на заході, півночі та Вінниччині вдень поширяться на більшість областей, а в Івано-Франківській, Хмельницькій, Житомирській, Черкаській, Кіровоградській, Полтавській, Сумській та Харківській областях очікуються значні зливи, грози, град і шквали до 15–20 м/с.

Вдень температура повітря по країні становитиме від +24 до +29 градусів тепла, хоча на півдні та південному сході втримається сильна спека до +35…+37 градусів тепла.

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Погода в Україні 8 серпня / © Укргідрометцентр

Раніше синоптики розповіли, якою буде погода у великих українських містах 8 серпня.

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