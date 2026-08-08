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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
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У Росії знову атакували Сизранський НПЗ: на заводі спалахнула пожежа — монітори (відео)

У російській Сизрані Самарської області повідомляють про нову атаку на місцевий нафтопереробний завод.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
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Сизранський НПЗ

Сизранський НПЗ / © Exilenova+

У ніч проти 8 серпня у Сизрані Самарської області РФ, за повідомленнями місцевих жителів, атакували Сизранський нафтопереробний завод. Після цього на території підприємства спалахнула пожежа.

Про це повідомляє моніторинговий канал Exilenova+, який також оприлюднив кадри з місця події.

© Exilenova+

© Exilenova+

© Exilenova+

© Exilenova+

За даними каналу, після атаки Сизранський НПЗ продовжує горіти. На опублікованих кадрах видно значне загоряння в районі підприємства.

Офіційної інформації російської влади щодо масштабів пошкоджень та можливих постраждалих на момент публікації немає.

Сизранський НПЗ входить до Самарської групи нафтопереробних підприємств російської компанії «Роснефть». Завод виробляє, зокрема, моторне та суднове паливо, а його потужність оцінюють приблизно у 8,9 млн тонн нафти на рік.

Підприємство вже неодноразово ставало ціллю атак безпілотників. Зокрема, про черговий удар по Сизранському НПЗ повідомлялося 12 липня 2026 року.

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