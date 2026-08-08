Які десерти приготувати з кабачків / © unsplash.com

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Кабачки давно перестали бути інгредієнтом виключно для овочевого рагу чи смажених оладок. Завдяки нейтральному смаку вони чудово поєднуються із шоколадом, фруктами, горіхами та спеціями, роблячи домашню випічку соковитою й ніжною.

Якщо вдома є кілька молодих кабачків і хочеться приготувати щось незвичайне, варто спробувати один із цих простих рецептів з підбірки ТСН.ua.

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Шоколадний кекс із кабачків

На перший погляд поєднання здається незвичним, однак саме кабачок робить випічку особливо вологою та м’якою. При цьому овоч практично не відчувається на смак.

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Інгредієнти:

2 невеликі кабачки;

2 яйця;

120 мл рослинної олії;

150 г цукру;

220 г борошна;

40 г какао;

1 ч. л. розпушувача;

дрібка солі;

80 г темного шоколаду.

Як приготувати

Кабачки натріть на дрібній тертці та трохи відіжміть від зайвої вологи. Збийте яйця із цукром, додайте олію, після чого всипте сухі інгредієнти. Наприкінці введіть натертий кабачок і шматочки шоколаду.

Випікайте приблизно 45 хвилин при 180°C. Перед подачею кекс можна посипати цукровою пудрою або прикрасити шоколадною глазур’ю.

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Кабачковий пиріг із яблуками та корицею

Поєднання яблук, кориці та соковитого кабачка створює ароматний літній десерт, який добре смакує як теплим, так і охолодженим.

Інгредієнти:

1 середній кабачок;

2 яблука;

2 яйця;

150 г цукру;

200 г борошна;

1 ч. л. розпушувача;

1 ч. л. кориці;

50 мл олії.

Як приготувати

Яблука очистьте й наріжте невеликими кубиками. Кабачок натріть на тертці та злегка відіжміть. Яйця збийте із цукром, влийте олію, додайте борошно, корицю та розпушувач.

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У тісто покладіть овочеву масу й яблука, перемішайте та перелийте у форму. Випікайте 35–40 хвилин при температурі 180°C. Після охолодження пиріг можна подавати з кулькою ванільного морозива або збитими вершками.

Кабачкові брауні

Любителям шоколадних десертів варто звернути увагу на цей рецепт. Кабачок додає брауні соковитості, а текстура виходить ніжною без використання великої кількості масла.

Інгредієнти:

250 г натертого кабачка;

180 г борошна;

50 г какао;

150 г цукру;

2 яйця;

70 мл рослинної олії;

1 ч. л. розпушувача;

100 г чорного шоколаду;

жменя волоських горіхів.

Як приготувати

Змішайте яйця, цукор та олію. Додайте борошно, какао й розпушувач, після чого введіть кабачок, подрібнений шоколад і горіхи.

Випікайте приблизно 30 хвилин при 180°C. Усередині брауні мають залишатися трохи вологими — саме це робить десерт особливо смачним.

Чому варто додавати кабачки до десертів

Кабачки містять багато вологи, тому випічка довше не пересихає. Крім того, вони мають нейтральний смак і легко поєднуються з какао, цитрусовими, ваніллю, ягодами, яблуками, горіхами та спеціями.

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