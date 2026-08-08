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Не выбрасывайте кабачки — из них получаются замечательные десерты: топ-3 легких рецепта
Три десерта из кабачков, которые удивят даже сладкоежек.
Кабачки давно перестали быть ингредиентом исключительно для овощного рагу или жареных оладий. Благодаря нейтральному вкусу они прекрасно сочетаются с шоколадом, фруктами, орехами и специями, делая домашнюю выпечку сочной и нежной.
Если дома есть несколько молодых кабачков и хочется приготовить что-нибудь необычное, стоит попробовать один из этих простых рецептов из подборки ТСН.ua.
Шоколадный кекс из кабачков
На первый взгляд, сочетание кажется необычным, однако именно кабачок делает выпечку особенно влажной и мягкой. При этом овощ практически не чувствуется по вкусу.
Ингредиенты:
2 небольшие кабачки;
2 яйца;
120 мл растительного масла;
150 г сахара;
220 г муки;
40 г какао;
1 ч. л. разрыхлителя;
щепотка соли;
80 г черного шоколада.
Как приготовить
Кабачки натрите на мелкой терке и немного отожмите от лишней влаги. Взбейте яйца с сахаром, добавьте растительное масло, после чего всыпьте сухие ингредиенты. В конце введите натертый кабачок и кусочки шоколада.
Выпекайте около 45 минут при 180°C. Перед подачей кекса можно посыпать сахарной пудрой или украсить шоколадной глазурью.
Кабачковый пирог с яблоками и корицей
Сочетание яблок, корицы и сочного кабачка создает ароматный летний десерт, который хорошо подходит как теплым, так и охлажденным.
Ингредиенты:
1 средний кабачок;
2 яблока;
2 яйца;
150 г сахара;
200 г муки;
1 ч. л. разрыхлителя;
1 ч. л. корицы;
50 мл растительного масла.
Как приготовить
Яблоки очистите и нарежьте небольшими кубиками. Кабачок натрите на терке и слегка отожмите. Яйца взбейте с сахаром, влейте масло, добавьте муку, корицу и разрыхлитель.
В тесто положите овощную массу и яблоки, перемешайте и перелейте в форму. Выпекайте 35–40 минут при температуре 180°C. После охлаждения пирог можно подавать с шариком ванильного мороженого или взбитыми сливками.
Кабачковые брауни
Любителям шоколадных десертов следует обратить внимание на этот рецепт. Кабачок придает брауне сочность, а текстура получается нежной без использования большого количества масла.
Ингредиенты:
250 г натертого кабачка;
180 г муки;
50 г какао;
150 г сахара;
2 яйца;
70 мл растительного масла;
1 ч. л. разрыхлителя;
100 г черного шоколада;
горсть грецких орехов.
Как приготовить
Смешайте яйца, сахар и растительное масло. Добавьте муку, какао и разрыхлитель, после чего введите кабачок, измельченный шоколад и орехи.
Выпекайте примерно 30 минут при 180°C. Внутри брауни должны оставаться немного влажными — это делает десерт особенно вкусным.
Почему следует добавлять кабачки к десертам
Кабачки содержат много влаги, поэтому выпечка дольше не пересыхает. Кроме того, они обладают нейтральным вкусом и легко сочетаются с какао, цитрусовыми, ванилью, ягодами, яблоками, орехами и специями.