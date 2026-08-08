Какие десерты приготовить из кабачков / © unsplash.com

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Кабачки давно перестали быть ингредиентом исключительно для овощного рагу или жареных оладий. Благодаря нейтральному вкусу они прекрасно сочетаются с шоколадом, фруктами, орехами и специями, делая домашнюю выпечку сочной и нежной.

Если дома есть несколько молодых кабачков и хочется приготовить что-нибудь необычное, стоит попробовать один из этих простых рецептов из подборки ТСН.ua.

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Шоколадный кекс из кабачков

На первый взгляд, сочетание кажется необычным, однако именно кабачок делает выпечку особенно влажной и мягкой. При этом овощ практически не чувствуется по вкусу.

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Ингредиенты:

2 небольшие кабачки;

2 яйца;

120 мл растительного масла;

150 г сахара;

220 г муки;

40 г какао;

1 ч. л. разрыхлителя;

щепотка соли;

80 г черного шоколада.

Как приготовить

Кабачки натрите на мелкой терке и немного отожмите от лишней влаги. Взбейте яйца с сахаром, добавьте растительное масло, после чего всыпьте сухие ингредиенты. В конце введите натертый кабачок и кусочки шоколада.

Выпекайте около 45 минут при 180°C. Перед подачей кекса можно посыпать сахарной пудрой или украсить шоколадной глазурью.

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Кабачковый пирог с яблоками и корицей

Сочетание яблок, корицы и сочного кабачка создает ароматный летний десерт, который хорошо подходит как теплым, так и охлажденным.

Ингредиенты:

1 средний кабачок;

2 яблока;

2 яйца;

150 г сахара;

200 г муки;

1 ч. л. разрыхлителя;

1 ч. л. корицы;

50 мл растительного масла.

Как приготовить

Яблоки очистите и нарежьте небольшими кубиками. Кабачок натрите на терке и слегка отожмите. Яйца взбейте с сахаром, влейте масло, добавьте муку, корицу и разрыхлитель.

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В тесто положите овощную массу и яблоки, перемешайте и перелейте в форму. Выпекайте 35–40 минут при температуре 180°C. После охлаждения пирог можно подавать с шариком ванильного мороженого или взбитыми сливками.

Кабачковые брауни

Любителям шоколадных десертов следует обратить внимание на этот рецепт. Кабачок придает брауне сочность, а текстура получается нежной без использования большого количества масла.

Ингредиенты:

250 г натертого кабачка;

180 г муки;

50 г какао;

150 г сахара;

2 яйца;

70 мл растительного масла;

1 ч. л. разрыхлителя;

100 г черного шоколада;

горсть грецких орехов.

Как приготовить

Смешайте яйца, сахар и растительное масло. Добавьте муку, какао и разрыхлитель, после чего введите кабачок, измельченный шоколад и орехи.

Выпекайте примерно 30 минут при 180°C. Внутри брауни должны оставаться немного влажными — это делает десерт особенно вкусным.

Почему следует добавлять кабачки к десертам

Кабачки содержат много влаги, поэтому выпечка дольше не пересыхает. Кроме того, они обладают нейтральным вкусом и легко сочетаются с какао, цитрусовыми, ванилью, ягодами, яблоками, орехами и специями.

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