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По Киеву могли применить около восьми баллистических ракет: военный обозреватель предупредил о новой угрозе
В ночь на 8 августа российские войска могли применить по Киеву около восьми баллистических ракет, в том числе «Искандер-М».
Во время воздушной тревоги в ночь на 8 августа российские войска могли применить по Киеву около восьми баллистических ракет. Среди них, по предварительным данным, были не только ракеты С-400, но и Искандер-М.
Об этом сообщают мониторинговые каналы и военный обозреватель Богдан Мирошников .
По данным мониторов, воздушные цели появились над Черниговской областью спустя примерно пять секунд после объявления воздушной тревоги в Киеве.
В то же время Богдан Мирошников отметил, что во время атаки могли применяться разные типы баллистических ракет.
«И это было далеко не только С-400. "Искандер-М" тоже был», - написал обозреватель.
Он также предупредил, что угроза новых ракетных ударов сохраняется. По его словам, российские войска могут повторно применить баллистику, а также ракеты типа Циркон.
Мирошников призвал жителей Киева внимательно следить за сигналами воздушной тревоги и не покидать укрытие до официального отбоя.
Официальной информации Воздушных сил о точном количестве и типах ракет, применяемых во время этой атаки, на момент сообщения не было.
Атаки РФ по Украине — последние новости
Напомним, 1 августа Россия нанесла смертельный удар по Киеву, применив баллистику. Наибольшие разрушения получили жилые дома в разных районах столицы . По последним данным, в результате атаки погибли девять человек, еще десятки получили ранения.
Из-за вражеского удара здание посольства Литвы в Киеве получило повреждения. Одна из ракет взорвалась в нескольких метрах от дипломатического представительства. Министр иностранных дел Литвы эмоционально отреагировал на атаку по столице.