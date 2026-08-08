ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
3702
Время на прочтение
1 мин

"Даже невинный ребенок": сельский голова эмоционально отреагировал на смертельную атаку РФ

Глава Зазимской общины Виталий Крупенко отреагировал на последствия российской атаки, в результате которой погибли люди, в частности ребенок.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Комментарии
Подпишитесь на нас в Google
Атака на Зизимское общество

Атака на Зизимское общество

Глава Зазимского сельского общества Виталий Крупенко эмоционально прокомментировал российскую атаку, которая привела к человеческим жертвам.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Снова страшная ночь для нашей общины… Проклятый раш продолжает бить по жилым домам, есть человеческие жертвы, даже невинное дитя», — отметил Крупенко.

Ранее стало известно, что в результате российского удара в Киевской области погибли люди, среди них — ребенок. Также сообщалось о повреждении жилищной застройки.

На местах последствий атаки работают экстренные и профильные службы.

Напомним, что в Киеве и пригороде раздались взрывы.

Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie