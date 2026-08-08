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- Украина
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"Даже невинный ребенок": сельский голова эмоционально отреагировал на смертельную атаку РФ
Глава Зазимской общины Виталий Крупенко отреагировал на последствия российской атаки, в результате которой погибли люди, в частности ребенок.
Глава Зазимского сельского общества Виталий Крупенко эмоционально прокомментировал российскую атаку, которая привела к человеческим жертвам.
Об этом он написал на своей странице в Facebook.
«Снова страшная ночь для нашей общины… Проклятый раш продолжает бить по жилым домам, есть человеческие жертвы, даже невинное дитя», — отметил Крупенко.
Ранее стало известно, что в результате российского удара в Киевской области погибли люди, среди них — ребенок. Также сообщалось о повреждении жилищной застройки.
На местах последствий атаки работают экстренные и профильные службы.
Напомним, что в Киеве и пригороде раздались взрывы.