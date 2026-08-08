"Даже невинный ребенок": сельский голова эмоционально отреагировал на смертельную атаку РФ

Атака на Зизимское общество

Реклама

Глава Зазимского сельского общества Виталий Крупенко эмоционально прокомментировал российскую атаку, которая привела к человеческим жертвам.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Реклама

«Снова страшная ночь для нашей общины… Проклятый раш продолжает бить по жилым домам, есть человеческие жертвы, даже невинное дитя», — отметил Крупенко.

Реклама

Ранее стало известно, что в результате российского удара в Киевской области погибли люди, среди них — ребенок. Также сообщалось о повреждении жилищной застройки.

На местах последствий атаки работают экстренные и профильные службы.

Напомним, что в Киеве и пригороде раздались взрывы.

Новости партнеров