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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
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Магнітна буря 8 серпня: яка її потужність

Активність Сонця поки слабка, але є ймовірність, що вона підвищиться.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
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Магнітна буря

Магнітна буря / © pixabay.com

У суботу, 8 серпня, активність Сонця все ще залишається слабкою. Очікується, що магнітна буря матиме К-індекс 2,7 (зелений рівень).

Про це повідомили Мeteoagent і Британської геологічної служби.

Очікується, що загальна низька геомагнітна активність цими вихідними дещо підвищиться, з ймовірністю коротких інтервалів STORM G1.

Магнітна буря 8 серпня. Фото: Мeteoagent.

Магнітна буря 8 серпня. Фото: Мeteoagent.

Магнітні бурі здатні впливати на самопочуття людей. Більш чутливі до таких коливань метеочутливі люди, люди с хронічними захворюваннями, люди похилого віку, вагітні, маленькі діти.

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