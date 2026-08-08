15-річного хлопця засудили до 100 років ув’язнення: що він накоїв (фото)

Тюрма

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У США 15-річний Джо’Маджі Ларрі отримав 100 років позбавлення волі за стрілянину, під час якої загинула випадкова перехожа, а ще двоє людей дістали поранення.

За версією слідства, підліток разом зі спільниками планував убити свідка іншого злочину, однак їхній задум закінчився трагедією для невинної жінки, пише ABC News.

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Суд в американському штаті Індіана засудив Джо’Маджі до 100 років ув’язнення за вбивство, замах на вбивство та низку інших тяжких злочинів, пов’язаних із діяльністю банди.

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За даними прокуратури, мешканець міста Андерсон був причетний до стрілянини, що сталася 2 лютого 2025 року біля нічного клубу. На той момент хлопцеві було лише 14 років, і, як стверджують правоохоронці, він входив до складу банди Mickey Cobra Nation (MCN).

У червні цього року суд визнав Ларрі винним у вбивстві 26-річної Дейли Свейн, а також у низці інших кримінальних правопорушень.

За інформацією видання, жінка стала жертвою того, що прокурори назвали «невдалою спробою вбивства» свідка іншого резонансного злочину.

Слідство вважає, що мотивом стала справа про загибель 15-річного підлітка 2023 року під час імовірної спроби збройного пограбування. Саме після цього, за версією обвинувачення, Ларрі разом зі співучасником Рашоном Семюелсом та іншими членами банди організували змову з метою ліквідації свідка.

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Втім, Дейла Свейн не мала стосунку до запланованої атаки. Вона випадково опинилася під перехресним вогнем біля нічного клубу Sonny Ray’s в Андерсоні.

За даними Fox 59, записи з камер відеоспостереження також зафіксували, що вантажівка, яка поспіхом залишала місце стрілянини, випадково переїхала ноги жінки після того, як пролунали постріли.

Коли правоохоронці прибули на місце близько третьої ночі, Свейн уже мала вогнепальне поранення грудної клітки. Її доправили до лікарні Community Hospital, однак медики не змогли врятувати потерпілу.

Як повідомляє CBS4, рідні згадують Дейлу Свейн як «надзвичайну матір, сестру, дочку та подругу».

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Унаслідок стрілянини ще одна жінка дістала вогнепальне поранення, а третя постраждала після того, як її збив автомобіль, що тікав із місця злочину.

Після інциденту Ларрі втік до міста Мілуокі у штаті Вісконсин. Тим часом його батьки навіть подали заяву про зникнення сина. Зрештою підліток добровільно здався поліції 2 березня 2025 року.

Джо’Маджі Ларрі

За інформацією WRTV, одним із ключових доказів стали повідомлення Ларрі та його співучасника Рашона Семюелса в Instagram і Snapchat. У листуванні вони обговорювали зброю, спостереження за нічним клубом, а також способи уникнути фіксації камерами відеоспостереження.

Суд визнав Джо’Маджі Ларрі винним у вбивстві, замаху на вбивство, змові з метою вчинення вбивства, участі в діяльності злочинної організації та незаконному володінні вогнепальною зброєю.

Під час оголошення вироку суддя Девід Гаппе призначив йому 50 років ув’язнення за вбивство та ще 50 років — за участь у злочинній організації. Загальний термін покарання становить 100 років, які засуджений має відбувати у виправній системі штату Індіана.

Спільника Ларрі — 19-річного Рашона Семюелса — засудили до 125 років позбавлення волі. Він отримав 62,5 року за вбивство Дейли Свейн і ще 62,5 року через обтяжувальну обставину, пов’язану з діяльністю злочинної організації.

У прокуратурі наголосили: «Законодавство штату Індіана визнає, що злочинні угруповання можуть становити більшу загрозу для громадської безпеки, оскільки вони координують злочинну діяльність, вербують інших для участі у злочинах і часто вчиняють правопорушення з метою отримання фінансової вигоди або досягнення цілей угруповання».

Чи зможе підліток вийти на свободу

Попри столітній термін ув’язнення, закон штату Індіана передбачає особливі правила для засуджених, які на момент злочину були неповнолітніми.

Оскільки під час скоєння злочину Ларрі ще не виповнилося 18 років, після відбуття щонайменше 20 років покарання він зможе звернутися до суду з проханням переглянути вирок без необхідності отримувати згоду прокурора.

Водночас прокуратура округу Медісон підкреслює: «Важливо зазначити, що цей закон не призводить до автоматичного зменшення чи скорочення терміну покарання підсудного, а також не гарантує звільнення через 20 років. Натомість він просто дозволяє підсудному звернутися до суду, який виніс вирок, із проханням розглянути можливість зміни вироку. Під час будь-якого такого слухання прокуратура має можливість виступити проти клопотання, потерпілі та їхні родини мають право бути повідомленими та вислуханими, а суддя зберігає повну свободу розсуду щодо задоволення або відхилення клопотання після розгляду всіх відповідних фактів та обставин».

Чому у США неповнолітніх можуть судити як дорослих

Сполучені Штати залишаються єдиною країною світу, де неповнолітніх можуть засуджувати до довічного ув’язнення без права на дострокове звільнення.

Лише 2005 року в країні офіційно заборонили застосовувати смертну кару до осіб, які не досягли 18-річного віку. Проте, за даними організації Equal Justice Initiative, дітей віком від восьми років у США досі можуть судити як дорослих, утримувати у в’язницях для дорослих і призначати їм надзвичайно суворі покарання.

Водночас так було не завжди.

Ще 1899-го саме у США створили перші у світі суди у справах неповнолітніх, які виходили з того, що діти мають нижчий рівень відповідальності за свої вчинки та повинні перебувати окремо від дорослих злочинців.

Однак уже впродовж наступних десятиліть ці суди дедалі частіше зазнавали критики з боку прокурорів і політиків, які вважали їх надто поблажливими до неповнолітніх убивць.

Як зазначає JSTOR Daily, у 1980–1990-х роках повноваження ювенальних судів були суттєво обмежені. У результаті тисячі американських підлітків отримали довічні вироки. Однією з найвідоміших стала справа 16-річної Синтої Браун, яку засудили до довічного ув’язнення за вбивство чоловіка. Сама Браун стверджувала, що діяла в межах самооборони після сексуального насильства та примусу до проституції.

Нагадаємо, колишні засуджені у ЗСУ отримають нові права.

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