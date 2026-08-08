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Наявність кондиціонера вдома неабияк може допомогти врятуватися від спеки влітку, однак серед власників техніки досі тривають палкі суперечки щодо правильної її експлуатації. Головне питання, яке турбує багатьох — чи варто залишати прилад увімкненим на весь день, чи все ж краще вимикати його, залишаючи оселю.

Про це пише видання Associated Press.

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Частина власників переконана, що вимикати кондиціонер на час відсутності — це найдешевший та найефективніший спосіб. Інші ж залишають його увімкненим, аби система не перевантажувалася, охолоджуючи вже розпечений будинок.

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Троє експертів, яких опитало видання Associated Press, сходяться на думці: найкраще підвищувати температуру на термостаті на кілька градусів, коли нікого немає вдома. Це балансує між економією, комфортом та контролем вологості.

Хоча повне вимкнення приладу на кілька годин зазвичай заощаджує гроші та електроенергію, у вологому кліматі це загрожує появою цвілі та швидшим зносом техніки через регулярні пікові навантаження. До того ж кінцевий ефект залежить від типу кондиціонера, рівня ізоляції будинку та уподобань господарів.

Стратегії кондиціонування повітря відрізняються у вологому та сухому кліматі

За даними Міністерства енергетики США, зміна налаштувань термостата на 4–6 градусів за Цельсієм протягом восьми годин на день здатна зменшити витрати на охолоджування чи опалення на 10% щорічно. Проте кінцева вигода залежить від тривалості відсутності, вологості та матеріалів будинку.

На думку професорки міського планування з Університету Stony Brook Елізабет Г’юїтт, вимикати прилад на короткі 15 хвилин немає сенсу, тоді як під час восьмигодинного робочого дня це майже завжди дає реальну економію. Водночас у вологому кліматі тривале вимкнення загрожує появою цвілі, оскільки кондиціонер виконує роль осушувача.

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Професор машинобудування в Університеті штату Аризона Патрік Фелан зазначає, що підвищення температури всього на 0,6 градуса за Цельсієм економить близько 3% витрат на охолодження. Проте надто довгі паузи з подальшим потужним увімкненням можуть призвести до швидшого зносу техніки, адже системі потрібно до пів години на вихід у робочий режим максимальної ефективності.

Неабияке значення відіграє і конструкція будівлі, про що розповів професор архітектурної інженерії в Університеті Колорадо в Боулдері Грегор Хенце. За його словами, будинки з бетону чи цегли довше зберігають прохолоду, тоді як старі та гірше утеплені оселі нагріваються швидко — у таких спорудах регулювати термостат має сенс, навіть якщо ви йдете з дому ненадовго.

Як кондиціонери можуть заощадити електроенергію

Тип обладнання також безпосередньо впливає на суми у чеках. Віконні кондиціонери зазвичай найменш ефективні через складність герметизації вікна. За словами Елізабет Г’юїтт, вирішити цю проблему допомагає звичайна дешева монтажна піна, яка перекриває шляхи для гарячого повітря.

Суттєво спростити контроль витрат дозволяють розумні термостати. Як зазначає Патрік Фелан, заміна звичайного ручного регулятора на інтелектуальний пристрій типу «Nest» здатна заощадити близько 10% електроенергії. Завдяки датчикам руху такі системи автоматично підвищують температуру, коли вдома нікого немає, і охолоджують приміщення до вашого повернення.

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Питання раціонального використання охолоджувальної техніки критичне і в масштабах всієї країни. Згідно із дослідженнями, кондиціонування житлових та комерційних будівель у США споживає від 4% до 7% всієї електроенергії держави — і це без урахування колосальних витрат на охолодження центрів обробки даних.

Як охолодити будинок без кондиціонера

Експерти зазначають, що такі прості речі, як блокування сонячного світла, можуть значною мірою допомогти зберегти прохолоду в будинках.

За словами фахівців, звичайне відкриття вікон на ніч, коли надворі стає прохолодніше, закриття жалюзі вдень, або ж використання тонованої віконної плівки неабияк допоможе знизити температуру повітря у вашому помешканні.

Як охолодити дім під час спеки — останні новини

Раніше ТСН.ua розповідав, що без кондиціонера врятуватися від спеки допоможуть прості лайфхаки: часте миття підлоги холодною водою, щільне зачинення вікон і жалюзі вдень і провітрювання вранці та ввечері, а також розкладені по кімнатах пляшки з льодом або морозиво перед вентилятором для посилення охолодження.

Окрім того, створити прохолоду вдома допоможе не лише відповідна техніка, а й правильний декор: легкий текстиль, світлі кольори, приглушене освітлення та вільне розташування меблів здатні знизити відчуття спеки. За словами експертів, найпростіше — позбутися речей, які візуально й фізично додають тепла, щоб простір здавався легшим, свіжішим і комфортнішим у літню пору без зайвих витрат.

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