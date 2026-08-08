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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
335
Час на прочитання
2 хв

"Від удару до відео — одна хвилина": військовий оглядач нагадав про смертельну небезпеку зйомок "прильотів"

Військовий оглядач Богдан Мирошников заявив, що російські військові відстежують відео з наслідками ударів, які українці публікують у Мережі, та можуть використовувати їх для оцінки результатів атаки і повторних пусків.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
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Ракета

Ракета / © ТСН.ua

Військовий оглядач Богдан Мирошников різко розкритикував публікацію відео з місць російських ракетних ударів одразу після атаки. За його словами, такі кадри можуть фактично допомагати ворогу здійснювати об'єктивний контроль та коригувати подальші удари.

Про це він написав у своєму Telegram-каналі після чергової балістичної атаки.

Мирошников звернув увагу, що після одного з останніх ударів відповідні відео почали з'являтися у Telegram практично миттєво.

«Від удару до публікації відео — тупо одна хвилина», — обурився оглядач.

За його словами, російські військові уважно стежать за кадрами, які публікуються після обстрілів, адже за ними можна оцінити наслідки атаки.

Особливо небезпечними Мирошников назвав ситуації, коли відео з'являються в Мережі ще до завершення повітряної тривоги або тоді, коли загроза повторного удару зберігається.

Оглядач стверджує, що Росія вже неодноразово повторно застосовувала балістичні ракети приблизно через 15–20 хвилин після того, як у Мережі з'являлися кадри наслідків першої хвилі атаки.

«Вони дивляться всі відео, які у нас викладаються. І з допомогою наших "операторів" коригують удари», — наголосив Мирошников.

Він також закликав звернути увагу не лише на людей, які знімають місця влучань, а й на Telegram-канали, які оперативно поширюють такі матеріали.

На думку оглядача, після років повномасштабної війни проблема миттєвої публікації кадрів російських ударів потребує жорсткішої реакції.

Нагадаємо, що у Києві та передмісті пролунали вибухи.

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