"Наречена Франкенштейна": жінка шокувала виглядом після десятків пластичних операцій (фото)

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41-річна Вікторія Вігорс перенесла масштабну серію пластичних операцій, змінивши майже все тіло — від повік до інтимної зони.

Попри численні шрами, жінка зізналася Need To Know, що вперше за багато років по-справжньому полюбила себе, хоча й жартома порівнює себе з «нареченою Франкенштейна».

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Раніше 41-річна Вікторія вже потрапляла до заголовків британських ЗМІ після того, як змогла подолати залежність від кетаміну. Через наркотик вона тимчасово втратила опіку над своїми дітьми. Тепер же вона проходить відновлення після чергової пластичної операції.

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«Я ніколи не була щасливішою зі своїм тілом», — розповіла Вікторія виданню. «Результати просто дивовижні. Я люблю себе, я в захопленні від себе — все стає дедалі краще. Я чекаю, поки зникнуть шрами після моєї останньої процедури, але я в захопленні. Я ні про що не шкодую!».

Вікторія Вігорс до пластики / © needtoknow.co.uk

Від пластики живота до операції на повіках

Свою масштабну трансформацію Вікторія розпочала у березні 2025 року. За 8 тисяч фунтів стерлінгів (470 450 грн) вона зробила пластику живота, ліпосакцію та підтяжку грудей.

На той момент жінка була незадоволена власним тілом після значного схуднення за допомогою препарату Mounjaro та ін’єкцій для розчинення жиру.

Різке схуднення на 25 кілограмів призвело до появи великої кількості обвислої шкіри. За словами Вікторії, саме це й стало причиною її звернення до пластичних хірургів.

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Вікторія Вігорс / © needtoknow.co.uk

«Я ненавиділа свій живіт, а груди здавалися мені деформованими — одна була набагато більшою за іншу. У тих місцях, де я схудла, шкіра навколо шиї нагадувала шкіру індички. Вона була вся обвисла, і я ненавиділа свої подвійні підборіддя. Я почувалася старою й непривабливою — люди в Інтернеті казали, що я маю вигляд скоріше на 50».

Вікторія Вігорс / © needtoknow.co.uk

Після першої операції жінка залишилася настільки задоволеною результатом, що вже через два місяці повернулася до турецької клініки. Там їй встановили 20 порцелянових коронок і провели лазерну корекцію зору.

Безкоштовні операції завдяки популярності у TikTok

Згодом сторінка Вікторії у TikTok почала стрімко набирати популярність, після чого клініка запропонувала їй безкоштовні процедури. У вересні вона знову приїхала до Туреччини, де зробила імплантацію грудей і лабіопластику — операцію зі зміни форми та розміру статевих губ.

Після цього жінка пройшла ще низку втручань: глибоку підтяжку обличчя та шиї, верхню блефаропластику (операцію на повіках), а згодом — підтяжку рук і спини.

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Вікторія Вігорс / © needtoknow.co.uk

Після перетворення Вікторія впевнена, що нарешті отримала зовнішність своєї мрії.

Попри численні рубці, вона не приховує захоплення результатом.

«Я надзвичайно щаслива. Мій зір неймовірний, а зуби — ідеальні. Моє обличчя має чудовий вигляд. Я можу носити короткі топи, коктейльні сукні, обтислий одяг і більше не відчувати сорому».

Вікторія Вігорс / © needtoknow.co.uk

Водночас жінка визнає, що сучасне суспільство створює величезний тиск щодо зовнішності.

«На тебе чиниться великий тиск, щоб ти була ідеальною. Звісно, ніхто не може бути ідеальним, але ось як я уявляю собі ідеал».

Після боротьби із залежністю вона вирішила почати життя заново

Історія трансформації Вікторії стала для неї особливо символічною після багаторічної боротьби із залежністю від кетаміну. Жінка розповідає, що тривалий час таємно вживала невеликі дози наркотику як альтернативу алкоголю, намагаючись впоратися зі щоденним стресом. Згодом ситуація вийшла з-під контролю.

Щотижня вона витрачала на наркотик близько 500 фунтів стерлінгів (29 400 грн), а через залежність навіть тимчасово втратила право опіки над своїми дітьми, яким тоді було 9 і 15 років.

Після проходження реабілітації Вікторія вирішила кардинально змінити не лише своє життя, а й зовнішність.

Вікторія Вігорс / © needtoknow.co.uk

За її словами, наркотична залежність позначилася на здоров’ї: у неї почали відступати ясна, а різка втрата ваги змінила контури тіла. Саме тому вона вирішила пройти масштабне хірургічне перетворення.

Вікторія Вігорс після десятків пластичних операцій / © needtoknow.co.uk

Нагадаємо, жінка залишилася зі спотвореним обличчям після протилежної операції.

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