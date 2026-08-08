Жили за 4 км одна від одної: дві жінки випадково дізналися, що їх переплутали в пологовому

Новонароджена дівчинка у пологовому / © Freepik

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Дві мешканки Китаю випадково з’ясували, що ще немовлятами їх переплутали в пологовому будинку. Найдивовижніше те, що всі ці роки вони жили лише за чотири кілометри одна від одної, навіть не підозрюючи про справжнє походження.

Про це пише SCMP.

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Через 37 років після фатальної помилки в пологовому будинку дві китаянки — Хуан Сяолінь і Лі Хуей — дізналися, що все життя виховувалися не у своїх біологічних сім’ях.

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Обидві жінки народилися в жовтні 1989 року в Народній лікарні міста Цінюань провінції Гуандун із різницею лише у 55 хвилин.

Після народження медсестри ненадовго показали дітей матерям, а потім віднесли їх до дитячої кімнати. У той час новонародженим не одягали ідентифікаційні браслети — замість цього використовували лише картки з іменами, вкладені в пелюшки.

Саме тоді, як припускають, і сталася помилка. Як саме переплутали немовлят, досі невідомо.

Хуан Сяолінь росла у забезпеченій сім’ї, де її названі батьки працювали на державній службі. Втім, ще в дитинстві в родині виникли підозри. Її названий батько звернув увагу, що донька має іншу групу крові та зовсім не схожа на нього. Через це він навіть запідозрив дружину в невірності.

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Згодом подружжя розлучилося, коли Хуан було лише п’ять років, а дівчинка залишилася жити з названою матір’ю. Пізніше жінка згадувала, що дитинство минуло в атмосфері емоційної відстороненості з боку батька.

2022 року, сподіваючись розібратися у своєму походженні та налагодити сімейні стосунки, Хуан зробила ДНК-тест. Результат виявився шокувальним — жоден із людей, яких вона все життя вважала батьками, не був її біологічним родичем.

За допомогою поліції у квітні минулого року вона знайшла свою справжню сім’ю. Саме тоді й з’ясувалося, що другою дитиною, яку переплутали в лікарні, була Лі Хуей.

На відміну від Хуан, Лі Хуей виросла у значно скромніших умовах. Її названа сім’я утримувала невеликий продуктовий магазин, однак під час навчання дівчинки в початковій школі батько втратив усі сімейні заощадження через інвестиційне шахрайство. Після цього батькам довелося перебиватися випадковими заробітками.

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Через фінансові труднощі Лі не змогла завершити навчання у школі та була змушена працювати, щоб допомагати родині. Вона встигла попрацювати екскурсоводкою, адміністраторкою у готелі та продавчинею.

Роки важкої праці не минули безслідно. У жінки розвинулося захворювання крові, а також виникли проблеми зі щитоподібною залозою, через що вона перенесла операцію.

Особливо шокувало Лі те, що весь цей час вона жила лише за чотири кілометри від своїх справжніх батьків. За її словами, усвідомлення цього змусило її замислитися, наскільки іншим могло бути життя, якби трагічної помилки не сталося.

Хуан також не приховує, що часто думає про те, чи могла б уникнути складного дитинства, сповненого підозр і холодних стосунків у родині.

Після встановлення правди жінки вперше зустрілися в одному з кафе. Обидві згадують цей момент як «нервовий і дещо незручний».

Попри відкриття, вони вирішили не розривати зв’язків із сім’ями, які їх виховали.

Лі пояснила, що її названа матір не отримує пенсії та досі потребує її фінансової підтримки. Водночас названа мати Хуан не захотіла порушувати спокій іншої родини.

Після встановлення істини жінки звернулися до лікарні, щоб отримати свої свідоцтва про народження. Втім, у медзакладі повідомили, що документи не збереглися.

Крім того, Хуан пояснили, що частина співробітників, які працювали тоді у пологовому відділенні, вже вийшла на пенсію, а деякі вже померли.

Тепер обидві жінки домагаються компенсації від лікарні. Вони вимагають виплатити їм загалом 2,6 мільйона юанів (приблизно 385 тисяч доларів США). Судовий розгляд справи призначено на 13 серпня.

Нагадаємо, колеги випадково дізналися, що вони рідні брат і сестра.

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