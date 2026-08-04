Зарізав 17-річну дівчину, а потім готував цим ножем вечерю: військовий у СЗЧ скоїв жахливе вбивство

Поліція. / © Поліція Києва

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У Фастівському районі Київської області військового в СЗЧ підозрюють у тому, що він зарізав 17-річну дівчину. Правоохоронці оперативно затримали чоловіка, але не менше запитань викликають обставини, за яких сталася трагедія.

Про це йдеться у дописі начальник слідчого управління ГУНП в Київській області Сергія Болвінова, а також у коментарі ТСН.ua.

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За словами місцевих жителів, мати вела асоціальний спосіб життя та самотужки виховувала трьох дітей. Батько проходить військову службу. Молодші діти, 4 і 11 років, «не розмовляють, не доглянуті», «жили в антисанітарії і постійно хворіли», а старша донька брала на себе відповідальність за них.

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«По сусідству з родиною оселився чоловік — звільнений умовно достроково за вбивство. Він вже встиг послужити в одному з відомих підрозділів на фронті та піти звідти у СЗЧ», — йдеться у повідомленні.

За інформацією слідства, він підтримував спілкування з матір’ю дітей і часто бував у компанії, де разом із нею та знайомими вживали алкоголь. Водночас 17-річна дівчина неодноразово ставала на захист матері та виганяла з дому нетверезих гостей. У день трагедії жінка пішла до сусідів, де також перебував підозрюваний, який згодом залишив компанію та пішов до її будинку.

«Жінка зачинилася в кімнаті з сусідом, а військовий-втікач тим часом пішов до її будинку, де спали діти. Він взяв з собою ніж, сплячій дитині закрив рота рукою та перерізав горло від вуха до вуха. Шансів у 17-річної дівчинки не було. Її молодший брат все бачив. Після того чоловік повернувся до себе, вимив ніж з окропом, порізав собі сала та сів їсти», — розповів Болвінов.

За даними слідства, додому мати повернулася лише вранці після трагедії.

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Деталі моторошного вбивства

В коментарі для ТСН.ua в поліції Київської області повідомили про те, що напередодні вбивства стався конфлікт між дівчиною і підозрюваним, який того дня приходив до її матері. Однак, дитині це не сподобалось.

«Вона звернулась до нього зі словами, мовляв, ти маєш своє житло, там і перебувай. Чоловікові це зауваження не дуже сподобалось і він через декілька днів вбив цю дитину. Чоловікові повідомлено про підозру, він перебуває під вартою. Крім того, повідомлено про підозру двом представникам соціальної служби», — повідомила у коментарі пресслужби поліції.

Шокувальні умови життя родини

Раніше від сусідів до поліції неодноразово надходили скарги щодо неналежного ставлення жінки до дітей. Наразі їй повідомили про підозру у злісному невиконанні обов’язків із догляду за дітьми. Відомо, що ще торік жінку вже притягували до адміністративної відповідальності через неналежне виконання батьківських обов’язків.

За словами Болвінова, слідство має запитання до посадовців, які відповідали за захист дітей. Після страшного вбивства підозри оголосили директорці Фастівського міського центру соцслужб та начальниці Служби у справах дітей та сім’ї виконавчого комітету Фастівської міськради. Їм інкримінують неналежне виконання службових обов’язків через несумлінне ставлення до роботи, що, за версією слідства, призвело до загибелі людини.

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«Там — було очевидно, що матір не піклувалася про дітей, більшість часу проводила у так званих „кублах“ і з власного житла, де перебували діти, влаштувала таке саме „кубло“. Попри небезпечну ситуацію, штрафи для матері та неодноразові звернення сусідів, ніхто зі працівників цих служб так і не взяв дітей на облік», — наголосив він.

Зауважимо, молодших дітей вилучили з родини лише після того, як в домі сталося вбивство.

У Фастівському районі Київщини 28-річний чоловік убив 17-річну сусідку, поки та спала вдома без дорослих. За інформацією слідства, він підтримував спілкування з матір’ю дітей і часто бував у компанії, де разом із нею та знайомими вживали алкоголь. Водночас 17-річна дівчина неодноразово ставала на захист матері та виганяла з дому нетверезих гостей. У день трагедії жінка пішла до сусідів, де також перебував підозрюваний, який згодом залишив компанію та пішов до її будинку.

«Жінка зачинилася в кімнаті з сусідом, а військовий-втікач тим часом пішов до її будинку, де спали діти. Він взяв з собою ніж, сплячій дитині закрив рота рукою та перерізав горло від вуха до вуха. Шансів у 17-річної дівчинки не було. Її молодший брат все бачив. Після того чоловік повернувся до себе, вимив ніж з окропом, порізав собі сала та сів їсти», — розповів Болвінов.

В коментарі для ТСН.ua в поліції Київської області повідомили про те, що напередодні вбивства стався конфлікт між дівчиною і підозрюваним, який того дня приходив до її матері. Однак, дитині це не сподобалось.

«Вона звернулась до нього зі словами, мовляв, ти маєш своє житло, там і перебувай. Чоловікові це зауваження не дуже сподобалось і він через декілька днів вбив цю дитину. Чоловікові повідомлено про підозру, він перебуває під вартою. Крім того, повідомлено про підозру двом представникам соціальної служби», — повідомила у коментарі пресслужби поліції.

Нагадаємо, у Лубнах 39-річний СЗЧівець жорстоко порізав ножем свою вагітну 35-річну дружину. До приїзду «швидкої» жінка декілька разів втрачала свідомість через значну втрату крові. Медики оперативно доставили жінку до лікарні. Нині її стан лікарі оцінюють як стабільно тяжкий.

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