Зарезал 17-летнюю девушку, а затем готовил этим ножом ужин: военный в СОЧ совершил ужасное убийство (обновлено)

Полиция. / © Полиция Киева

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В Фастовском районе Киевской области военного в СОЧ подозревают в том, что он зарезал 17-летнюю девушку. Правоохранители оперативно задержали мужчину, но не меньше вопросов вызывают обстоятельства, при которых произошла трагедия.

Об этом говорится в сообщении начальника следственного управления ГУНП в Киевской области Сергея Болвинова, а также в комментарии ТСН.ua.

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По словам местных жителей, мать вела асоциальный образ жизни и самостоятельно воспитывала троих детей. Отец проходит военную службу. Младшие дети, 4 и 11 лет, «не разговаривают, неухоженные», «жили в антисанитарии и постоянно болели», а старшая дочь брала на себя ответственность за них.

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«По соседству с семьей поселился мужчина — освобожденный условно-досрочно за убийство. Он уже успел послужить в одном из известных подразделений на фронте и пойти оттуда в СОЧ», — говорится в сообщении.

По информации следствия, он поддерживал общение с матерью детей и часто бывал в компании, где вместе с ней и знакомыми употреблял алкоголь. В то же время, 17-летняя девушка неоднократно становилась на защиту матери и выгоняла из дома нетрезвых гостей. В день трагедии женщина пошла к соседям, где также находился подозреваемый, который впоследствии покинул компанию и отправился в ее дом.

«Женщина закрылась в комнате с соседом, а военный-беглец тем временем пошел в ее дом, где спали дети. Он взял с собой нож, спящему ребенку закрыл рот рукой и перерезал горло от уха до уха. Шансов у 17-летней девочки не было. Ее младший брат все видел. После этого мужчина вернулся к себе, вымыл нож с кипятком, порезал себе сала и сел есть», — рассказал Болвинов.

По данным следствия, домой мать вернулась только утром после трагедии.

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Детали жуткого убийства

В комментарии для ТСН.ua в полиции Киевской области сообщили, что накануне убийства произошел конфликт между девушкой и подозреваемым, который в тот день приходил к ее матери. Однако ребенку это не понравилось.

«Она обратилась к нему со словами, мол, у тебя есть свое жилье, там и сиди. Мужчине это замечание не очень понравилось и через несколько дней он убил этого ребенка. Мужчине сообщено о подозрении, он находится под стражей. Кроме того, доложено о подозрении двум представителям социальной службы», — говорится в комментарии пресс-службы полиции.

Источники ТСН рассказали, что подозреваемый сбежал из местной воинской части.

Шокирующие условия жизни семьи

Ранее от соседей в полицию неоднократно поступали жалобы по поводу ненадлежащего отношения женщины к детям. Сейчас ей сообщили о подозрении в злостном невыполнении обязанностей по уходу за детьми. Известно, что еще в прошлом году женщину уже привлекали к административной ответственности из-за ненадлежащего исполнения родительских обязанностей.

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По словам Болвинова, у следствия есть вопросы к должностным лицам, которые отвечали за защиту детей. После страшного убийства подозрения объявили директору Фастовского городского центра соцслужб и начальнице Службы по делам детей и семьи исполнительного комитета Фастовского горсовета. Им инкриминируют ненадлежащее исполнение служебных обязанностей из-за недобросовестного отношения к работе, что, по версии следствия, привело к гибели человека.

«Там было очевидно, что мать не заботилась о детях, большинство времени проводила в так называемых "кублах" и из собственного жилья, где находились дети, устроила такое же "кубло". Несмотря на опасную ситуацию, штрафы для матери и неоднократные обращения соседей, никто из работников этих служб так и не принял детей на учет», — подчеркнул он.

Заметим, что младших детей изъяли из семьи только после того, как в доме произошло убийство.

Как жили дети в семье, где произошла жуткая трагедия. / © Facebook Сергей Болвинов

Как жили дети в семье, где произошла жуткая трагедия. / © Facebook Сергей Болвинов

Как жили дети в семье, где произошла жуткая трагедия. / © Facebook Сергей Болвинов

Напомним, в Лубнах 39-летний СЗЧшник жестоко порезал ножом свою беременную 35-летнюю жену. До приезда «скорой» женщина несколько раз теряла сознание из-за значительной потери крови. Медики оперативно доставили женщину в больницу. Сейчас ее состояние врачи оценивают как стабильно тяжелое.

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