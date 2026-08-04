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Август в Украине — удивительно красивый. Это тот месяц, когда за яркими впечатлениями и перезагрузкой совсем не обязательно ехать за границу или тратить состояние на популярные курорты. Где отдохнуть в августе в Украине, чтобы это было душевно, красиво и не за все деньги мира?

Об этом ТСН рассказывает дальше.

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Где отдохнуть в Украине в августе: подборка мест, которые точно понравятся

В Украине есть множество уютных уголков — от каньонов и чистых лесных озер до тихих горных долин, где пейзажи могут стать лучшими воспоминаниями жизни. Главным преимуществом являются цены, которые будут точно ниже, чем на популярных курортах.

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Если хочется взять паузу от городской жизни и воздушных тревог, стоит посетить Хмельницкую область — там вас ждут невероятные пейзажи.

Бакота и Подольские Товтры: отдых 2026

Эти локации называют «дзен-курортами», потому что можно отдохнуть душой. Бакота расположена в затопленной долине Днестра, окруженной скалами. Благодаря этому, здесь уникальный микроклимат — достаточно тепло, но в любой момент вас может подстерегать ливень.

К тому же на Бакоте можно попробовать уникальные местные сыры и мед, сплавать по акватории, где когда-то было село. Несмотря на трагическую историю, сейчас это место привлекает туристов, ведь может предложить отдых за умеренные суммы.

Фото: Национальный природный парк «Подольские Товтры» / Facebook

Подольские Товтры — это уникальный горный кряж, возникший не в результате тектонических процессов, а является остатками барьерного рифа древнего моря Тортон, которое могло существовать около 20 миллионов лет назад. В мире есть всего несколько аналогов подобных рельефов.

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В рекреационном природном заповеднике можно посетить Смотрицкий каньон, пещеру «Атлантиду», Кармалюкову гору, Китайгородское отслоение и еще ряд заказников.

В августе вода в Днестре прогревается до максимально комфортной температуры, превращая залив в идеальное место для купания, катания на каяках и SUP-досках. Кроме активного отдыха на воде и многочисленных смотровых площадок вдоль побережья, здесь можно коснуться истории у белых скал Михайловского пещерного монастыря XI века.

Это идеальная локация для ценителей дикой природы, романтиков и поклонников кемпинга под звездным небом. Также Бакота станет настоящим вдохновением для фотографов и блогеров.

Хотинский национальный природный парк

Хотинский национальный природный парк — это настоящая находка для тех, кто стремится соединить величественную историю с неприкосновенной природой. Он гораздо менее известен среди туристов, чем Хотинская крепость, расположенная рядом. Именно поэтому у вас будет шанс на тихий и комфортный отдых.

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Главное украшение парка — живописный каньон Днестра со стремительными скалами. В природном парке можно прогуляться по лесным тропинкам в тишине и прохладе и насладиться местными видами.

Также, по желанию, поездку в Хотинский национальный природный парк можно легко совместить с популярными экскурсиями в Хотинскую крепость или Черновцы. Всё это можно успеть за 1 день. Рядом с парком также есть много крафтовых ферм, где можно попробовать овечьи сыры, вино и мед.

А еще рядом — водопад Гупало. Если повезет, вы сможете встретить краснокнижных сусликов, которые живут только в этом парке.

Эта локация должна понравиться любителям хайкинга и трекинга, тем, кто ценит отдых на природе и ищет места для уединения.

Фото: Хотинский национальный природный парк / Facebook

Косов и Национальный парк «Гуцульщина»

И пока тысячи украинцев и туристов продолжают ездить в Буковель или Яремче, можно выбрать гораздо более интересный маршрут. Здесь царит настоящая, неиспорченная массовым туризмом атмосфера Карпат. В августе сюда едут ради освежающих горных водопадов — Косовский Гук, Шешорские водопады.

Ну и, конечно, ради гуцульской атмосферы. Главной изюминкой региона является Косовский базар, где можно купить все и даже больше. Например, разнообразие кожухов, корзин, украшений на все праздники, кованой керамики, вышиванок, кожаных изделий или сырных лошадок.

Такой отдых подойдет семьям с детьми, ценителям гуцульской культуры и ремесел, а также тем, кто ищет легкие горные прогулки без изнурительных подъемов и толп.

Посетить Косовскую ярмарку стоит в субботу с самого утра. Сюда съезжаются мастера из всех окрестных горных деревень.

А еще нужно подняться на гору-останец Бабий Писок, гору Михалков или к скалам Терношорская Лада. Для них вам не понадобится физическая подготовка. На горных долинах не откажитесь от гуцульской кухни и попробуйте у хозяек свежую брынзу.

Дерманско-Острожский национальный парк

Дерманско-Острожский национальный природный парк — это одно из наименее раскрученных и самых недооцененных мест на границе Полесья и Волыни. Парк расположен в узкой долине между живописными холмами Мизоцкого кряжа и Кременецких гор.

Здесь можно посмотреть на известняковые утесы, прогуляться по густым лесам и поплавать в чистых водоемах. Главное преимущество локации — отсутствие туристов и уют. В культурную программу при необходимости вы сможете легко добавить посещение Острожского замка, остатки замка в Новомалине и древний Межирицкий монастырь-крепость.

Фото: Национальный природный парк «Дерманско-Острожский» / Facebook

В парке проложены маркированные пешеходные маршруты с панорамой на реку Збитинку, овраги, источник «Ринва» и заповедные леса. Не забудьте об урочище «Зиньков камень» и «Пекло».

На Новомалинском водохранилище и болотах рядом обитают уникальные виды птиц. В частности, черный аист, серый журавль и редкие водоплавающие. А еще — произрастает 18 видов орхидей, более 1000 растений, из которых 52 вида в Красной книге.

Вблизи Дерманско-Острожского парка стоит остановиться с палатками и почувствовать природу или прокатиться на велосипедах.

Свиржский замок и Ополье

Свиржский замок и живописный регион Ополья — отличная альтернатива переполненным туристическим локациям Львовской области. Сам замок XVI–XVII веков величественно возвышается на холме, с трех сторон окруженный живописным прудом и ухоженным парком. Ландшафты Ополья радуют глаз волнистыми холмами, густыми лесами и уютными деревнями.

Бонусом и изюминкой отдыха могут стать крафтовые винодельни и сыроварни. Прежде всего стоит осмотреть сохранившуюся фортификационную архитектуру, подвесной мост, внутренние подворья и старинный замковый источник.

Фото: Культурно-художественный центр Замок СВИРЖ / Facebook

У озера можно устроить небольшой пикник с видом на крепость или даже фотосессию.

Не забудьте посетить деревянную церковь Святого Юрия в Свирже. В окрестных селах также есть десятки старинных храмов, сохранившихся до наших времен.

Если захочется больше истории, можно посетить расположенные неподалеку Олесский, Подгорецкий или Золочевский замки.

Отдых на Шацких озерах: какие цены

Напомним, на Свитязе продолжается туристический бум — этим летом Шацкие озера могут побить рекорд посещаемости, который в прошлом году неофициально достиг более полумиллиона человек.

Проживание в частном секторе стоит от 600 грн с человека, в среднем за жилье платят 2000 грн в сутки, а в отелях премиум-класса цены достигают 11600 грн. Трехразовое питание для семьи стоит около 5000 грн.

На побережье предлагают традиционные пончики по 60 грн, борщ от 180 грн и сомиков в сметане за 350 грн. Бюджетным вариантом остается палаточный городок с оплатой 100 грн эко-сбора за авто и 150 грн за палатку.

Пребывание на курорте имеет свои нюансы: туристы часто сталкиваются с пробками на въезде и перебоями со связью, поэтому жилье советуют бронировать заранее. Кроме этого, из-за прогрева воды распространились случаи церкариоза — реакции кожи на личинки паразитов водоплавающих птиц, вызывающих сыпь и зуд.

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