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Серпень в Україні — дивовижно гарний. Це той місяць, коли за яскравими враженнями та перезавантаженням зовсім не обов’язково їхати за кордон чи витрачати статки на популярні курорти. Де відпочити у серпні в Україні, аби це було душевно, красиво і не за всі гроші світу?

Про це ТСН розповідає далі.

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Де відпочити в Україні у серпні: добірка місць, які точно сподобаються

В Україні є безліч затишних куточків — від каньйонів і чистих лісових озер до тихих гірських полонин, де пейзажі стануть чи не найкращими спогадами життя. Головною перевагою є ціни, які будуть точно нижчими, ніж на популярних курортах.

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Якщо хочеться взяти паузу від міського життя та повітряних тривог, варто навідатися до Хмельницької області — там на вас чекають неймовірні пейзажі.

Бакота і Подільські Товтри: відпочинок 2026

Ці локації називають «дзен-курортами», бо можна відпочити душею. Бакота розташована в затопленій долині Дністра, оточеній скелями. Завдяки цьому, тут унікальний мікроклімат — доволі тепло, але в будь-який момент на вас може чатувати злива.

До того ж на Бакоті можна спробувати унікальні місцеві сири та мед, сплавати акваторією, де колись було село. Попри трагічну історію, нині ця місцина приваблює туристів, адже може запропонувати відпочинок за помірні суми.

Фото: Національний природний парк «Подільські Товтри» / Facebook

Подільські Товтри — це унікальний гірський кряж, який виник не внаслідок тектонічних процесів, а є залишками бар’єрного рифу давнього моря Тортон, яке могло існувати близько 20 мільйонів років тому. У світі є лише кілька аналогів подібних рельєфів.

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У рекреаційному природному заповіднику можна відвідати Смотрицький каньйон, печеру «Атлантиду», Кармалюкову гору, Китайгородське відслонення та ще низку заказників.

У серпні вода в Дністрі прогрівається до максимально комфортної температури, перетворюючи затоку на ідеальне місце для купання, катання на каяках та SUP-дошках. Окрім активного відпочинку на воді та численних оглядових майданчиків вздовж узбережжя, тут можна торкнутися історії біля білих скель Михайлівського печерного монастиря XI століття.

Це ідеальна локація для поціновувачів дикої природи, романтиків та прихильників кемпінгу під зоряним небом. Також Бакота стане справжнім натхненням для фотографів і блогерів.

Хотинський національний природний парк

Хотинський національний природний парк — це справжня знахідка для тих, хто прагне поєднати величну історію з недоторканою природою. Він набагато менш відомий серед туристів, ніж Хотинська фортеця поруч. Саме тому ви матимете шанс на тихий та комфортний відпочинок.

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Головна окраса парку — мальовничий каньйон Дністра зі стрімкими скелями. У природному парку можна прогулятися лісовими стежками у тиші й прохолоді та насолодитися місцевими краєвидами.

Також, за бажанням, поїздку до Хотинського національного природного парку можна легко поєднати з популярними екскурсіями до Хотинської фортеці чи Чернівців. Все це можна встигнути за 1 день. Поруч з парком також є багато крафтових ферм, де можна скуштувати овечі сири, вино та мед.

А ще поруч є водоспад Гупало. Якщо пощастить, ви зможете натрапити на червонокнижних ховрахів, які живуть лише в цьому парку.

Ця локація має сподобатися тим, хто любить хайкінг та трекінг, цінує відпочинок на природі і шукає місцини для усамітнення.

Фото: Хотинський національний природний парк / Facebook

Косів і Національний парк «Гуцульщина»

І доки тисячі українців та туристів продовжують їздити до Буковеля чи Яремча, можна вибрати набагато цікавіший маршрут. Тут панує справжня, незіпсована масовим туризмом атмосфера Карпат. У серпні сюди їдуть заради освіжаючих гірських водоспадів — Косівський Гук, Шешорські водоспади.

Ну і, звісно, заради атмосфери гуцульщини. Головною родзинкою регіону є Косівський базар, де можна придбати все і навіть більше. Наприклад, різноманіття кожухів, корзин, прикрас на всі свята, кованої кераміки, вишиванок, шкіряних виробів чи сирних коників.

Такий відпочинок підійде родинам з дітьми, поціновувачам гуцульської культури та ремесел, а також тим, хто шукає легких гірських прогулянок без виснажливих підйомів та натовпів.

Завітати на Косівський ярмарок варто у суботу з самого ранку. Сюди з’їжджаються майстри з усіх навколишніх гірських сіл.

А ще варто піднятися на гору-останець Бабин Писок, гору Михалків або до скель Терношорська Лада. Для них вам не знадобиться фізична підготовка. На полонинах не відмовтеся від гуцульської кухні та спробуйте у господинь свіжу бринзу.

Дермансько-Острозький національний парк

Дермансько-Острозький національний природний парк — це одне з найменш розкручених та найбільш недооцінених місць на межі Полісся та Волині. Парк розташований у вузькій долині між мальовничими пагорбами Мізоцького кряжу та Кременецьких гір.

Тут можна подивитися на вапнякові кручі, прогулятися густими лісами та поплавати у чистих водоймах. Головна перевага локації — відсутність туристів і затишок. У культурну програму за потреби ви легко зможете додати відвідини Острозького замку, залишків замку в Новомалині та давнього Межиріцького монастиря-фортеці.

Фото: Національний природний парк «Дермансько-Острозький» / Facebook

У парку прокладено марковані пішохідні маршрути з панорамою на річку Збитинку, яри, джерело «Ринва» та заповідні ліси. Не забудьте про урочище «Зіньків камінь» та «Пекло».

На Новомалинському водосховищі та болотах поруч живуть унікальні види птахів. Зокрема, чорний лелека, сірий журавель та рідкісні водоплавні. А ще — росте 18 видів орхідей, понад 1000 рослин, з яких 52 види у Червоній книзі.

Поблизу Дермансько-Острозького парку варто зупинитися з наметами і відчути природу або ж покататися на велосипедах.

Свірзький замок та Опілля

Свірзький замок та мальовничий регіон Опілля — це чудова альтернатива переповненим туристичним локаціям Львівщини. Сам замок XVI–XVII століть велично височіє на пагорбі, з трьох боків оточений мальовничим ставом і доглянутим парком. Ландшафти Опілля замилують око хвилястими пагорбами, густими лісами та затишними селами.

Бонусом та родзинкою відпочинку можуть стати крафтові виноробні та сироварні. Насамперед варто оглянути збережену фортифікаційну архітектуру, підвісний міст, внутрішні подвір’я та старовинне замкове джерело.

Фото: Культурно-мистецький центр Замок СВІРЖ / Facebook

Біля озера можна влаштувати невеликий пікнік з краєвидом на фортецю чи навіть фотосесію.

Не забудьте відвідати дерев’яну церкву Святого Юрія у Свіржі. У довколишніх селах також є десятки старовинних храмів, що збереглися до наших часів.

Якщо захочеться більше історії, можна навідатися до розташованих неподалік Олеського, Підгорецького або Золочівського замку.

Відпочинок на Шацьких озерах: які ціни

Нагадаємо, на Світязі триває туристичний бум — цього літа Шацькі озера можуть побити рекорд відвідуваності, який торік неофіційно сягнув понад пів мільйона осіб.

Проживання в приватному секторі коштує від 600 грн з людини, у середньому за житло платять 2 000 грн на добу, а в готелях преміум-класу ціни сягають 11 600 грн. Триразове харчування для родини коштує близько 5 000 грн.

На узбережжі пропонують традиційні пончики по 60 грн, борщ від 180 грн та сомиків у сметані за 350 грн. Бюджетним варіантом залишається наметове містечко зі сплатою 100 грн екозбору за авто та 150 грн за намет.

Перебування на курорті має й свої нюанси: туристи часто стикаються із заторами на в’їзді та перебоями зі зв’язком, тому житло радять бронювати заздалегідь. Окрім цього, через прогрівання води поширилися випадки церкаріозу — реакції шкіри на личинки паразитів водоплавних птахів, що викликає висип і свербіж.

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