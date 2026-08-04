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Можно ли заморозить арбуз, чтобы есть зимой: главные советы и предостережения
Замораживание арбуза не делает его менее полезным, но существенно меняет текстуру. Эксперты объяснили, стоит ли хранить ягоду в морозильнике и как сделать это правильно.
Люди спорят о том, стоит ли замораживать арбуз. С одной стороны, не выбрасывать же, а с другой — кажется, что вкус будет точно не таким, как у свежего арбуза летом. Стоит ли замораживать арбуз и что из этого выйдет?
Об этом рассказала Martha Stewart.
Можно ли заморозить арбуз
От замораживания арбуз не потеряет питательности и не станет опасным. Но навсегда изменится его текстура. Все дело в химических и физических процессах, которые происходят внутри арбуза под влиянием минусовых температур. Поскольку ягода более чем на 90% состоит из воды, во время замерзания жидкость расширяется и разрушает нежные волокна.
Специалист по пищевым технологиям Эбби Тиль сравнивает кристаллики льда с острыми копьями, которые деформируют клетки на микроуровне:
«Когда арбуз размораживается, эти поврежденные клетки больше не могут поддерживать свою структуру или внутреннее давление, которое удерживает клетки жесткими. Когда вода вытекает из клеток, арбуз теряет свою хрустящую текстуру и становится более мягким и водянистым».
При этом замораживание прекрасно сохраняет витамины и антиоксиданты — низкие температуры замедляют химические реакции их распада, поэтому от заготовок в морозилке остается больше пользы, чем в арбузе, который долго лежит при комнатной температуре.
Вкус арбуза остается неизменным даже после замораживания и размораживания. Страдает только текстура.
Как правильно заморозить арбуз
Чтобы получить качественно замороженный арбуз, следуйте этим советам:
Тщательно помойте кожуру арбуза перед нарезанием.
Срежьте корочку и уберите как можно больше семян.
Нарежьте мякоть кубиками, шариками или другими кусочками.
Выложите кусочки в один слой на противень, застеленный пергаментом.
Заморозьте кусочки арбуза до твердого состояния, затем переложите в герметичный контейнер или зип-пакет.
Предварительная быстрая заморозка не даст кусочкам слипнуться в один сплошной комок.
«Главное — заморозить арбуз как можно быстрее и оградить его от воздействия воздуха. Быстрая заморозка помогает образовывать меньшие кристаллы льда, которые наносят меньше вреда клеточной структуре фрукта», — добавляет Эбби Тиль.
Максимально выпускайте воздух из контейнеров или пакетов, в которых будете замораживать арбуз. Также можно использовать вакууматор.
Кроме того, удачным способом заморозить арбуз будет пюре или сок.
Главное предостережение кулинаров — никогда не замораживайте арбуз целиком. Содержимое воды расширится, и арбуз разорвет прямо в морозильнике.
Замороженный арбуз или пюре из него нужно съесть в течение 6–12 месяцев. Замороженный арбуз не подойдет для фруктовых салатов или творожных тарелок, но станет идеальной основой для блюд, где мякоть взбивается или повторно замораживается. К примеру, для мороженого, смузи, молочных коктейлей, для льда в напитке.
Чем полезен арбуз
Напомним, арбуз хорошо утоляет жажду и полезен для сердца и сосудов, в частности благодаря L-цитрулину. В теле эта аминокислота превращается в L-аргинин, что стимулирует выработку оксида азота, который расслабляет сосуды и улучшает кровообращение.
Исследования показывают, что длительное употребление арбуза может уменьшать жесткость артерий и снижать риски инфаркта и инсульта, хотя специалисты отмечают, что это полезный продукт, а не лекарство против гипертонии.
Кроме L-цитрулина, арбуз содержит антиоксидант ликопин с противовоспалительными свойствами, а также витамин C, калий и магний, необходимые для нормальной работы сердечно-сосудистой системы.