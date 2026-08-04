Польза шампанского для сердца: новое исследование удивило даже ученых

Шампанское / © Associated Press

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Казалось бы, мы уже привыкли слышать, что для здоровья сердца лучше всего выбирать воду, физическую активность и сбалансированное питание. Однако новое исследование, о котором рассказало издание The Guardian, неожиданно привлекло внимание к ещё одному напитку — шампанскому.

Учёные обнаружили, что у людей, которые чаще употребляли шампанское или белое вино, риск внезапной остановки сердца был ниже. Наряду с этим к потенциально защитным факторам исследователи отнесли регулярное употребление фруктов, поддержание здорового веса, контроль артериального давления, положительное эмоциональное состояние и более высокий уровень образования.

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Впрочем, главная идея исследования вовсе не в алкоголе, а в том, что образ жизни в целом может существенно влиять на здоровье сердца.

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Остановка сердца — это состояние, при котором сердце внезапно перестает перекачивать кровь из-за опасного нарушения его электрической активности. Без немедленной помощи, прежде всего сердечно-легочной реанимации (СЛР) и использования автоматического внешнего дефибриллятора, если он доступен, шансы на выживание стремительно уменьшаются буквально с каждой минутой. Именно поэтому учёные уже давно пытаются понять, какие факторы могут помочь предотвратить такие случаи ещё до их возникновения.

Самое масштабное исследование

Авторы работы проанализировали данные более 500 тысяч участников британского проекта UK Biobank. За ними наблюдали в среднем 14 лет, и за это время более трёх тысяч человек перенесли внезапную остановку сердца.

В отличие от большинства предыдущих исследований, на этот раз ученые не ограничивались изучением лишь нескольких отдельных привычек. Они оценили 56 изменяемых факторов — от питания и физической активности до психологического состояния, социально-экономических условий и особенностей окружающей среды. Результаты оказались неожиданными, поскольку, по оценкам авторов, от 40 до 63% случаев внезапной остановки сердца потенциально можно было бы предотвратить, если бы удалось улучшить наиболее неблагоприятные факторы риска.

Речь идет о шампанском

Именно этот пункт оказался самым неожиданным. Исследование показало статистическую связь между умеренным употреблением шампанского и белого вина и более низким риском внезапной остановки сердца. Это даже заставило экспертов поставить под сомнение давнее представление о том, что потенциальный кардиозащитный эффект присущ только красному вину.

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В сопроводительном комментарии к научной работе кардиологи отметили, что механизм такой связи пока остается неясным. На сегодняшний день нет достаточных доказательств, чтобы утверждать, что именно шампанское защищает сердце. Вполне возможно, что свою роль играют другие факторы образа жизни людей, умеренно употребляющих эти напитки.

Важность хорошего настроения

Еще один интересный вывод исследования касается психологического счастья. Ученые обнаружили, что положительное эмоциональное состояние также может снижать риск внезапной остановки сердца. Это еще раз подтверждает, что здоровье сердечно-сосудистой системы зависит не только от физических показателей, но и от уровня стресса, эмоционального истощения и общего качества жизни.

Не менее важными остаются контроль артериального давления, поддержание нормальной массы тела, регулярное употребление фруктов и здоровое питание.

Важный нюанс

Несмотря на громкие заголовки, кардиологи не меняют своих рекомендаций. Специалисты подчеркивают, что результаты исследования показывают связь, но не доказывают, что шампанское или белое вино непосредственно предотвращают внезапную остановку сердца.

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Более того, действующие рекомендации по профилактике сердечно-сосудистых заболеваний остаются неизменными. Они советуют ограничивать употребление алкоголя, не курить, вести физически активный образ жизни, сбалансированно питаться, контролировать артериальное давление и выполнять назначения врача.

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