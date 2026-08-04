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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
243
Время на прочтение
2 мин

Закарпатский бограч в хлебе с галушками: рецепт блюда, которое легко приготовить на природе

Аромат дыма, сочное мясо, насыщенный бульон, домашние галушки и хрустящая хлебная «тарелка» — именно так выглядит настоящий закарпатский бограч.

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
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Закарпатский бограч в хлебе с галушками tiktok.com/@kubfood

Закарпатский бограч в хлебе с галушками tiktok.com/@kubfood

Бограч — одно из самых известных блюд закарпатской кухни, которое любят за насыщенный вкус, большое количество мяса и ароматные специи. Его традиционно готовят в большом котле под открытым небом, где блюдо медленно томится на открытом огне и впитывает лёгкий аромат дыма.

Фудблогер Александр Кубицкий предложил современную интерпретацию классического рецепта. Вместо традиционной томатной пасты он использует соус «Сацебели», который придает блюду более насыщенный овощно-пряный вкус.

Ингредиенты

Для основы

  • сало — 150 г

  • копченые ребрышки — 500 г

  • говядина и свинина по 600 г

  • лук — 3 шт.

  • морковь — 2 шт.

  • болгарский перец — 2 шт.

  • сельдерей — 2–3 стебля

  • картофель — 800 г

  • соус «Сацебели» — 250–300 г

  • вода — 2,5–3 л

  • лавровый лист — 3 шт.

  • паприка

  • соль

  • чёрный перец

  • свежая зелень

Для домашних галушек

  • яйцо — 1 шт.

  • мука — 180–200 г

  • вода — 50–70 мл

  • соль

Приготовление

  1. Начните с сала, которое нужно хорошо вытопить в котле. Именно оно станет ароматной основой будущего блюда.

  2. После этого обжарьте копченые ребрышки, говядину и свинину, чтобы мясо подрумянилось и стало еще сочнее.

  3. Далее добавьте нарезанные овощи, а именно: лук, морковь, болгарский перец и сельдерей.

  4. Блюдо сразу приправьте паприкой, солью и черным перцем, чтобы овощи и мясо максимально пропитались специями.

  5. Следующий этап — соус «Сацебели», он заменяет классическую томатную пасту и придает бограчу более насыщенный вкус.

  6. После этого влейте воду, добавьте лавровый лист и оставьте всё тушиться до полной готовности мяса.

  7. Пока бограч медленно варится, можно приготовить домашние галушки. Для этого смешайте яйцо с водой, щепоткой соли и постепенно добавляйте муку.

  8. Замесите мягкое эластичное тесто.

  9. Когда мясо станет нежным, добавьте в казан картофель.

  10. За несколько минут до окончания приготовления добавьте в блюдо галушки.

  11. Варите их до тех пор, пока они не всплывут на поверхность.

Подача

Александр Кубицкий рекомендует подавать бограч в круглом хлебе, который превращается в съедобную тарелку и прекрасно впитывает ароматный бульон.

Перед подачей блюдо щедро посыпьте свежей зеленью, а тем, кто любит острые вкусы, стоит добавить немного соуса «Шрирача». Такой финальный штрих делает бограч ещё более выразительным и пикантным.

Закарпатский бограч — это не просто суп, а блюдо, которое создает атмосферу дружеских встреч, семейных обедов и отдыха на природе.

Комментарии
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Дата публикации
Количество просмотров
243
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