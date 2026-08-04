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Закарпатский бограч в хлебе с галушками: рецепт блюда, которое легко приготовить на природе
Аромат дыма, сочное мясо, насыщенный бульон, домашние галушки и хрустящая хлебная «тарелка» — именно так выглядит настоящий закарпатский бограч.
Бограч — одно из самых известных блюд закарпатской кухни, которое любят за насыщенный вкус, большое количество мяса и ароматные специи. Его традиционно готовят в большом котле под открытым небом, где блюдо медленно томится на открытом огне и впитывает лёгкий аромат дыма.
Фудблогер Александр Кубицкий предложил современную интерпретацию классического рецепта. Вместо традиционной томатной пасты он использует соус «Сацебели», который придает блюду более насыщенный овощно-пряный вкус.
Ингредиенты
Для основы
сало — 150 г
копченые ребрышки — 500 г
говядина и свинина по 600 г
лук — 3 шт.
морковь — 2 шт.
болгарский перец — 2 шт.
сельдерей — 2–3 стебля
картофель — 800 г
соус «Сацебели» — 250–300 г
вода — 2,5–3 л
лавровый лист — 3 шт.
паприка
соль
чёрный перец
свежая зелень
Для домашних галушек
яйцо — 1 шт.
мука — 180–200 г
вода — 50–70 мл
соль
Приготовление
Начните с сала, которое нужно хорошо вытопить в котле. Именно оно станет ароматной основой будущего блюда.
После этого обжарьте копченые ребрышки, говядину и свинину, чтобы мясо подрумянилось и стало еще сочнее.
Далее добавьте нарезанные овощи, а именно: лук, морковь, болгарский перец и сельдерей.
Блюдо сразу приправьте паприкой, солью и черным перцем, чтобы овощи и мясо максимально пропитались специями.
Следующий этап — соус «Сацебели», он заменяет классическую томатную пасту и придает бограчу более насыщенный вкус.
После этого влейте воду, добавьте лавровый лист и оставьте всё тушиться до полной готовности мяса.
Пока бограч медленно варится, можно приготовить домашние галушки. Для этого смешайте яйцо с водой, щепоткой соли и постепенно добавляйте муку.
Замесите мягкое эластичное тесто.
Когда мясо станет нежным, добавьте в казан картофель.
За несколько минут до окончания приготовления добавьте в блюдо галушки.
Варите их до тех пор, пока они не всплывут на поверхность.
Подача
Александр Кубицкий рекомендует подавать бограч в круглом хлебе, который превращается в съедобную тарелку и прекрасно впитывает ароматный бульон.
Перед подачей блюдо щедро посыпьте свежей зеленью, а тем, кто любит острые вкусы, стоит добавить немного соуса «Шрирача». Такой финальный штрих делает бограч ещё более выразительным и пикантным.
Закарпатский бограч — это не просто суп, а блюдо, которое создает атмосферу дружеских встреч, семейных обедов и отдыха на природе.