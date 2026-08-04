Закарпатский бограч в хлебе с галушками: рецепт блюда, которое легко приготовить на природе

Закарпатский бограч в хлебе с галушками tiktok.com/@kubfood

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Бограч — одно из самых известных блюд закарпатской кухни, которое любят за насыщенный вкус, большое количество мяса и ароматные специи. Его традиционно готовят в большом котле под открытым небом, где блюдо медленно томится на открытом огне и впитывает лёгкий аромат дыма.

Фудблогер Александр Кубицкий предложил современную интерпретацию классического рецепта. Вместо традиционной томатной пасты он использует соус «Сацебели», который придает блюду более насыщенный овощно-пряный вкус.

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Ингредиенты

Для основы

сало — 150 г

копченые ребрышки — 500 г

говядина и свинина по 600 г

лук — 3 шт.

морковь — 2 шт.

болгарский перец — 2 шт.

сельдерей — 2–3 стебля

картофель — 800 г

соус «Сацебели» — 250–300 г

вода — 2,5–3 л

лавровый лист — 3 шт.

паприка

соль

чёрный перец

свежая зелень

Для домашних галушек

яйцо — 1 шт.

мука — 180–200 г

вода — 50–70 мл

соль

Приготовление

Начните с сала, которое нужно хорошо вытопить в котле. Именно оно станет ароматной основой будущего блюда. После этого обжарьте копченые ребрышки, говядину и свинину, чтобы мясо подрумянилось и стало еще сочнее. Далее добавьте нарезанные овощи, а именно: лук, морковь, болгарский перец и сельдерей. Блюдо сразу приправьте паприкой, солью и черным перцем, чтобы овощи и мясо максимально пропитались специями. Следующий этап — соус «Сацебели», он заменяет классическую томатную пасту и придает бограчу более насыщенный вкус. После этого влейте воду, добавьте лавровый лист и оставьте всё тушиться до полной готовности мяса. Пока бограч медленно варится, можно приготовить домашние галушки. Для этого смешайте яйцо с водой, щепоткой соли и постепенно добавляйте муку. Замесите мягкое эластичное тесто. Когда мясо станет нежным, добавьте в казан картофель. За несколько минут до окончания приготовления добавьте в блюдо галушки. Варите их до тех пор, пока они не всплывут на поверхность.

Подача

Александр Кубицкий рекомендует подавать бограч в круглом хлебе, который превращается в съедобную тарелку и прекрасно впитывает ароматный бульон.

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Перед подачей блюдо щедро посыпьте свежей зеленью, а тем, кто любит острые вкусы, стоит добавить немного соуса «Шрирача». Такой финальный штрих делает бограч ещё более выразительным и пикантным.

Закарпатский бограч — это не просто суп, а блюдо, которое создает атмосферу дружеских встреч, семейных обедов и отдыха на природе.

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