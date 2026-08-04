Закарпатський бограч у хлібі з галушками: рецепт страви, яку легко приготувати на природі

Закарпатський бограч у хлібі з галушками tiktok.com/@kubfood

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Бограч — одна з найвідоміших страв закарпатської кухні, яку люблять за насичений смак, велику кількість м’яса та ароматні спеції. Його традиційно готують у великому казані просто неба, де страва повільно томиться на відкритому вогні та вбирає легкий аромат диму.

Фудблогер Олександр Кубицький запропонував сучасну інтерпретацію класичного рецепта. Замість традиційної томатної пасти він використовує соус «Сацебелі», який додає страві глибший овочево-пряний смак.

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Інгредієнти

Для основи

сало — 150 г

копчені реберця — 500 г

яловичина та свинина по 600 г

цибуля — 3 шт.

морква — 2 шт.

болгарський перець — 2 шт.

селера — 2-3 стебла

картопля — 800 г

соус «Сацебелі» — 250–300 г

вода — 2,5–3 л

лавровий лист — 3 шт.

паприка

сіль

чорний перець

свіжа зелень

Для домашніх галушок

яйця — 1 шт.

борошно — 180–200 г

вода — 50–70 мл

сіль

Приготування

Почніть із сала, яке потрібно добре витопити в казані. Саме воно стане ароматною основою майбутньої страви. Після цього обсмажте копчені реберця, яловичину та свинину, щоб м’ясо підрум’янилося та стало ще соковитішим. Далі додайте нарізані овочі, а саме, цибулю, моркву, болгарський перець і селеру. Страву одразу приправте паприкою, сіллю та чорним перцем, щоб овочі та м’ясо максимально наситилися спеціями. Наступний етап — соус «Сацебелі», він замінює класичну томатну пасту та надає бограчу насиченіший смак. Після цього влийте воду, додайте лавровий лист і залиште все тушкуватися до повної готовності м’яса. Поки бограч повільно вариться, можна приготувати домашні галушки. Для цього яйце змішайте з водою, дрібкою солі та поступово додайте борошно. Замісіть м’яке еластичне тісто. Коли м’ясо вже стало ніжним, у казан додайте картоплю. За кілька хвилин до завершення приготування у страву відправте галушки. Варіть їх доти, доки вони не спливуть на поверхню.

Подавання

Олександр Кубицький рекомендує подавати бограч у круглому хлібі, який перетворюється на їстівну тарілку та чудово вбирає ароматний бульйон.

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Перед подаванням страву щедро посипте свіжою зеленню, а тим, хто любить гострі смаки, варто додати трохи соусу Шрірача. Такий фінальний штрих робить бограч ще виразнішим і пікантнішим.

Закарпатський бограч — більше, ніж просто суп, це страва, яка створює атмосферу дружніх зустрічей, сімейних обідів і відпочинку на природі.

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