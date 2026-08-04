Вона не старіє: 81-річна Прісцилла Преслі вийшла у світ в червоній сукні

Прісцилла Преслі / © Getty Images

Реклама

Прісцилла Преслі рідко з’являється на червоних доріжках, однак зробила виняток, відвідавши 14-й захід Remus Lifestyle Night на іспанській Майорці.

81-річна жінка мала неперевершений вигляд у яскравій червоній сукні до підлоги, що також мала з довгі рукави і складки тканини на животі. Образ вона доповнила сумкою через плече в тон.

Реклама

Прісцилла Преслі / © Getty Images

Також Прісцилла додала до вбрання золоті прикраси, зокрема ланцюжок з місяцеподібним кулоном і годинник. Її макіяж був у коричневій гамі, а червону помаду Преслі підібрала в тон сукні.

Реклама

Прісцилла Преслі / © Getty Images

Remus Lifestyle Night — розважальний захід на Майорці, який збирає гостей з усього світу. Його організовує фахівець із елітної нерухомості Марсель Ремус. Захід відомий також тим, що на нього гості приходять у червоному одязі.

Прісцилла — американська бізнесвумен та акторка. Вона є колишньою дружиною Елвіса Преслі, за яким була одружена з 1967 по 1973 рік. Який вигляд мала Прісцилла у день весілля ми розповідали раніше.

Новини партнерів