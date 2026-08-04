Їй було лише 20: у Києві прощаються з Віталіною Яровенко, яку вбила ракета Путіна

Віталіна Яковенко / © ТСН

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Із Віталіною Яровенко на псевдо «Фрау» сьогодні, 4 серпня, прощаються у Києві.

Їй було лише 20 років. Вона загинула, негайно примчавши рятувати людей під час підступного ракетного удару в ніч із п'ятниці на суботу.

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Студентка 4-го курсу факультету психології Києво-Могилянської академії, Віталіна багато волонтерила, організовувала великі збори, активно займалася суспільно-громадянською діяльністю та була досвідченою інструкторкою військового вишколу.

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Білі квіти, вишиванки та пісня «Воля»

Її друзі, побратими та близькі звернулися до всіх із проханням приходити на прощання у світлому одязі чи національних вишиванках, взяти з собою живі білі квіти й підготувати текст пісні «Воля» співачки Марини Круть, аби виконати її разом у пам'ять про Віталіну Яровенко.

З дівчиною сьогодні прощаються у Михайлівському Золотоверхому соборі.

Мама Віталіни прийшла на прощання з бойовою сорочкою, в якій її донька проводила вишколи для воїнів. На руці жінки — парний браслет, який Віталіна подарувала їй на день народження, аби вони вдвох носили їх як символ безмежної любові.

На прощання також прийшла мати загиблої госпітальєрки «Еліс», яка полягла під час цього ж бойового виїзду. З «Еліс» попрощаються дещо пізніше, оскільки наразі її тіло проходить офіційну експертизу ДНК.

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Вшанування пам'яті та поховання

На Майдані Незалежності пам'ять загиблої доброволиці «Фрау» вшанують загальнонаціональною хвилиною мовчання.

Поховають молоду захисницю та волонтерку на Берковецькому кладовищі у Києві біля Алеї Героїв.

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