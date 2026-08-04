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ТСН у соціальних мережах

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Курс валют на 5 серпня: скільки коштуватимуть долар, євро та злотий

Американський долар впав у ціні в Україні.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
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Курс валют

Курс валют / © ТСН

Національний банк України оприлюднив курс валют на середу, 5 серпня.

Порівняно з попереднім днем вартість долара США знизилася на 4 копійки та становить 44,74 грн. Показники євро та злотого також впали на 11 та 4 копійок відповідно.

Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.

Курс долара

  • 1 долар США — 44,74 (-4 коп.)

Курс євро

  • 1 євро — 51,53 (-11 коп.)

Курс злотого

  • 1 польський злотий — 11,96 (-4 коп.).

Як ми писали, у серпні різких стрибків курсу долара не очікується. За прогнозом банкіра Тараса Лєсового, гривня може незначно послабитися, але ситуація залишатиметься під контролем НБУ. На курс впливатимуть сезонний попит на валюту, інфляція та міжнародна допомога Україні.

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Дата публікації
Кількість переглядів
627
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