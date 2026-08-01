Долар знову готує сюрприз українцям: що буде з курсом у серпні

Курс долара. / © Associated Press

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Валютний ринок в Україні залишається чутливим до економічних і геополітичних змін. У липні курс долара зріс із 44,47 до 44,92 грн, але наприкінці місяця він знову почав дешевшати.

Чи продовжить долар дорожчати у серпні та яких змін на валютному ринку варто очікувати, розповів доктор економічних наук Олексій Плотніков в коментарі Новини.LIVE.

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За його словами, низхідний тренд частково пояснюється співвідношенням у головній валютній парі — наприкінці липня євро зміцніло до 1,15 дол. Однак тривале зниження курсу долара малоймовірне через наслідки війни. Російські атаки на портову інфраструктуру вже негативно вплинули на експортні можливості країни та скоротили надходження валютної виручки.

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«Ми не прогнозували, що нам розбомблять порти, не прогнозували, що припиниться експорт. Через це долар подорожчав, але важко сказати, наскільки довго все триватиме. Я вважаю, якщо НБУ буде використовувати свої важелі, то вже від осені», — пояснив експерт.

Для більшості українців, які час від часу купують валюту в обмінниках, суттєвих змін не очікується — дефіциту долара на ринку не прогнозують. Упродовж серпня ситуацію контролюватиме Національний банк, якщо не виникнуть додаткові ризики через ситуацію на фронті.

За прогнозом, офіційний курс гривні до долара може перебувати в межах 44,50–44,97 грн за долар.

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Росія посилює атаки на українські порти, намагаючись вдарити по експортних можливостях країни. Водночас, каже доктор економічних наук Василь Фурман, саме через портову інфраструктуру надходить значна частина валютних надходжень. Втім, наразі підстав для серйозних побоювань щодо стабільності валютного ринку наразі немає.

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Тим часом доктор економічних наук Олексій Плотніков зазначив, що валютний ринок знову демонструє коливання — офіційний курс долара поступово зростає. Серед причин послаблення гривні експерти називають проблеми з експортом через російські атаки на портову інфраструктуру, а також зростання вартості пального. Водночас ситуація з євро залишається стабільною та не демонструє різких змін.

Банкір Тарас Лєсовий повідомив, що у серпні валютний ринок залишатиметься відносно стабільним. У базовому сценарії курс долара може перебувати в межах 44,50–45,50 грн, а євро — 51,00–52,50 грн. За словами експерта, купувати валюту за будь-якого курсу не завжди вигідно. Якщо різниця між ціною купівлі та продажу залишається значною, а гривня зберігає стабільність, такі операції можуть не принести очікуваного результату.

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