Зірка "Вечірнього Кварталу" Ірина Гатун змінила форму підборіддя і похизувалась своїм новим обличчям

Ірина Гатун / © instagram.com/irina_gatun

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Зірка «Вечірнього Кварталу», акторка та гумористка Ірина Гатун наважилась на пластичну процедуру.

Знаменитість змінила форму підборіддя. Про це артистка розповіла на YouTube-каналі «РБК-Україна Life». Акторка хоч і змінила форму підборіддя, однак хірургічного втручання як такого не було. За словами Ірини Гатун, вона навідалась до косметолога, який робив спеціальні уколи. Ін’єкції допомогли гумористці позбутися жиру в підборідді.

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Щоправда, на цьому Ірина Гатун зупинятися не планує. Взимку артистка знову хоче повернутися до цих уколів, але вже щоб прибрати жир з іншої зони підборіддя.

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Ірина Гатун / © instagram.com/irina_gatun

«Я прибрала „хом’яка“ (на підборідді — прим. ред.). Це не хірургічне вмішання. Це такі уколи, які повитягували там все. Але хочеться ще. Це все планово на зиму, коли буде холодно. Це все те саме. Це просто жир, який я 38 років туди складала, його звідти неможна ну ніяк, тому тільки так», — розсекретила гумористка.

Нагадаємо, нещодавно ведуча Світлана Вольнова зізналась, зробила першу пластичну операцію на обличчі. Знаменитість вже розсекретила, що саме змінила в собі та що їй допомагає підтримувати молодий вигляд.

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