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Зірка "Вечірнього Кварталу" Ірина Гатун змінила форму підборіддя і похизувалась своїм новим обличчям
Артистка ще також зізналась, що на цьому не планує зупинятися, оскільки хоче ще одну процедуру зробити.
Зірка «Вечірнього Кварталу», акторка та гумористка Ірина Гатун наважилась на пластичну процедуру.
Знаменитість змінила форму підборіддя. Про це артистка розповіла на YouTube-каналі «РБК-Україна Life». Акторка хоч і змінила форму підборіддя, однак хірургічного втручання як такого не було. За словами Ірини Гатун, вона навідалась до косметолога, який робив спеціальні уколи. Ін’єкції допомогли гумористці позбутися жиру в підборідді.
Щоправда, на цьому Ірина Гатун зупинятися не планує. Взимку артистка знову хоче повернутися до цих уколів, але вже щоб прибрати жир з іншої зони підборіддя.
«Я прибрала „хом’яка“ (на підборідді — прим. ред.). Це не хірургічне вмішання. Це такі уколи, які повитягували там все. Але хочеться ще. Це все планово на зиму, коли буде холодно. Це все те саме. Це просто жир, який я 38 років туди складала, його звідти неможна ну ніяк, тому тільки так», — розсекретила гумористка.
Нагадаємо, нещодавно ведуча Світлана Вольнова зізналась, зробила першу пластичну операцію на обличчі. Знаменитість вже розсекретила, що саме змінила в собі та що їй допомагає підтримувати молодий вигляд.