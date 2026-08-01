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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Здоров’я
Кількість переглядів
82
Час на прочитання
2 хв

Що буде, якщо їсти абрикоси щодня: як фрукти впливають на організм

Абрикоси надзвичайно поживні та мають низку переваг для здоров’я.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
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Абрикоси

Абрикоси / © Pixabay

Абрикос — не лише смачний та яскравий літній фрукт, а й джерело поживних речовин, які можуть підтримувати здоров’я кишківника, шкіри та зору.

Про це пише Healthline.

З латинської назва фрукта перекладається як «скоростиглий» і це виправдано, адже фрукт дійсно встигає дуже швидко.

Абрикоси — користь та вплив на організм

Велика кількість каротиноїдів — причина, по якій фрукт знайшов такий насичений помаранчевий колір. Ці речовини позитивно впливають на зір і шкіру, а також запобігають передчасному старінню клітин.

Також в абрикосах високий вміст калію — на 100 гр фрукта — 70% від добової норми людини.

Фрукт також є непоганим джерелом бета-каротину, лютеїну та зеаксантину — потужних антиоксидантів, які допомагають боротися з вільними радикалами в організмі. Абрикоси краще їсти цілими й неочищеними — шкірка містить значну частину клітковини та поживних речовин, а кісточку слід викидати, оскільки вона неїстівна.

Фрукти багаті на антиоксиданти

Абрикоси — гарне джерело антиоксидантів, зокрема бета-каротину та вітамінів A, C і E. Крім того, вони багаті на групу поліфенольних антиоксидантів — флавоноїдів, які, за даними досліджень, можуть допомагати захищатися від таких хвороб, як діабет і серцево-судинні захворювання. Основні флавоноїди в абрикосах — хлорогенові кислоти, катехіни та кверцетин.

Кому не можна абрикоси — протипоказання для вживання

Категорично заборонено вживати такий фрукт людям з виразкою і цукровим діабетом. Також слід бути обережними вагітним і дітям, так як абрикос сам по собі відноситься до числа фруктів — алергенів.

Раніше ми писали про те, як заморозити абрикоси з кісточками та без.

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
82
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