- Дата публікації
-
- Категорія
- Здоров’я
- Кількість переглядів
- 82
- Час на прочитання
- 2 хв
Що буде, якщо їсти абрикоси щодня: як фрукти впливають на організм
Абрикоси надзвичайно поживні та мають низку переваг для здоров’я.
Абрикос — не лише смачний та яскравий літній фрукт, а й джерело поживних речовин, які можуть підтримувати здоров’я кишківника, шкіри та зору.
Про це пише Healthline.
З латинської назва фрукта перекладається як «скоростиглий» і це виправдано, адже фрукт дійсно встигає дуже швидко.
Абрикоси — користь та вплив на організм
Велика кількість каротиноїдів — причина, по якій фрукт знайшов такий насичений помаранчевий колір. Ці речовини позитивно впливають на зір і шкіру, а також запобігають передчасному старінню клітин.
Також в абрикосах високий вміст калію — на 100 гр фрукта — 70% від добової норми людини.
Фрукт також є непоганим джерелом бета-каротину, лютеїну та зеаксантину — потужних антиоксидантів, які допомагають боротися з вільними радикалами в організмі. Абрикоси краще їсти цілими й неочищеними — шкірка містить значну частину клітковини та поживних речовин, а кісточку слід викидати, оскільки вона неїстівна.
Фрукти багаті на антиоксиданти
Абрикоси — гарне джерело антиоксидантів, зокрема бета-каротину та вітамінів A, C і E. Крім того, вони багаті на групу поліфенольних антиоксидантів — флавоноїдів, які, за даними досліджень, можуть допомагати захищатися від таких хвороб, як діабет і серцево-судинні захворювання. Основні флавоноїди в абрикосах — хлорогенові кислоти, катехіни та кверцетин.
Кому не можна абрикоси — протипоказання для вживання
Категорично заборонено вживати такий фрукт людям з виразкою і цукровим діабетом. Також слід бути обережними вагітним і дітям, так як абрикос сам по собі відноситься до числа фруктів — алергенів.
Раніше ми писали про те, як заморозити абрикоси з кісточками та без.