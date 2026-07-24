Не викидайте перезрілі абрикоси: топ-3 неймовірні страви, які варто приготувати вже зараз

Абрикоси / © Credits

Реклама

У липні сезон абрикосів перебуває в самому розпалі, тому на українських кухнях часто накопичуються занадто м'які та перестиглі плоди. Замість утилізації такої сировини, її можна миттєво перетворити на корисні кулінарні шедеври.

Якщо ж у вас є трохи часу та натхнення на кулінарні експерименти, скористайтеся нашими трьома перевіреними рецептами.

1. Французька абрикосова галета з мигдалем

М'які плоди ідеально підходять для відкритих пирогів на тонкому сухому тісті. Під час запікання фрукти карамелізуються, утворюючи ніжну й дуже ароматну начинку.

Реклама

Інгредієнти для страви:

200 г пшеничного борошна;

100 г дуже холодного вершкового масла;

3–4 ст. л. крижаної води;

400 г перезрілих абрикосів;

2 ст. л. кукурудзяного крохмалю (для утримання соку);

2–3 ст. л. цукру;

1 свіже яйце;

жменя мигдальних пластівців.

Покрокове приготування:

1. Зробіть тісто. Перетріть борошно з нарізаним кубиками холодним маслом на дрібну крихту. Додайте крижану воду, замісіть пружне тісто й покладіть у холодильник на 25 хвилин.

2. Підготуйте начинку. Обережно видаліть кісточки й наріжіть абрикоси часточками. Оскільки перестиглі фрукти виділяють багато соку, змішайте їх із крохмалем — це не дозволить тісту розмокнути.

Реклама

3. Запечіть галету. Розкачайте тісто в коло товщиною 3 мм на пергаменті. Викладіть по центру абрикоси, залишаючи краї (3–4 см) вільними. Загорніть вільні краї всередину, посипте начинку цукром, змастіть тісто збитим яйцем та випікайте 30 хвилин при 180 °C. Перед подачею посипте мигдалем.

2. Гострий індійський соус чатні до м'яса та сирів

Перезрілі плоди мають насичений глибокий аромат, тому стають найкращою базою для пікантних соусів. Чатні чудово пасує до запеченої качки, курки на грилі, свинячих реберець або твердого сиру.

Вам знадобляться такі продукти:

500 г абрикосів без кісточок;

1 велика червона цибулина;

50 мл яблучного або винного оцту;

70 г коричневого цукру;

1 ч. л. свіжого тертого імбиру;

0,5 ч. л. сушених пластівців перцю чилі;

дрібка солі;

1 зірочка бадьяну.

Технологія приготування соусу:

Реклама

1. Очистіть червону цибулю, наріжте її дрібними кубиками й обсмажте в глибокому сотейнику з товстим дном на ложці рослинної олії до м'якості.

2. Наріжте абрикоси шматочками. Додайте їх до м'якої цибулі разом із цукром, оцтом, імбирем, чилі, бадьяном і сіллю.

3. Тушкуйте соус на мінімальному вогні, регулярно перемішуючи дерев'яною лопаткою, приблизно 35–40 хвилин. Плоди повинні повністю розваритися, а сироп — стати тягучим і густим.

3. Домашній освіжаючий сорбет

Це унікальний літній десерт без зайвих калорій та жирних вершків, який чудово врятує від липневої спеки. Саме завдяки кремовій текстурі стиглих фруктів він виходить ніжним і однорідним.

Реклама

Потрібні такі інгредієнти:

500 г солодких абрикосів;

2 ст. л. лимонного соку;

3 ст. л. рідкого натурального меду;

50 мл холодної питної води;

свіжа м'ята для декору.

Як приготувати освіжаючий сорбет:

1. Видаліть з абрикосів кісточки, перекладіть м'якоть у чашу блендера та ретельно перебийте її до утворення ідеально гладкого, оксамитового пюре.

2. Додайте лимонний сік (він збалансує солодкість фруктози), воду та мед. Ще раз збийте суміш блендером протягом хвилини й перелийте масу у пластиковий контейнер.

3. Поставте ємність у морозильну камеру на 3–4 години. Головний секрет: кожні 45 хвилин діставайте форму й інтенсивно збивайте сорбет занурювальним блендером або виделкою. Це розіб'є великі кристали льоду й зробить десерт повітряним.

Реклама

Як зберегти надлишок абрикосів на зиму: поради господиням

Якщо у вас виявилося забагато перезрілих плодів, і ви не встигаєте з'їсти їх чи переробити на десерти вже зараз, найкращий вихід — правильне заморожування:

Заморожене вітамінне пюре. Перебийте очищені абрикоси у блендері без додавання цукру. Розлийте отриману масу в силіконові форми для льоду чи кексів і заморозьте. Взимку такі вітамінні кубики стануть апетитною добавкою в ранкову вівсянку.

Заморожування окремими часточками. Очистіть плоди від кісточок, розріжте на половинки й акуратно розкладіть на дошці в один шар. Відправте їх у морозилку на кілька годин, а після застигання зберіть у пакет. Так часточки фруктів не злипнуться в суцільну грудку.

Окрім солодкого аромату, літні кісточкові плоди містять колосальну кількість вітамінів та корисних мікроелементів, які підтримують роботу серця, покращують стан шкіри та зір. Зокрема, науковцями було офіційно доведено користь літніх фруктів для очищення кишківника, де яскраві абрикоси посіли одну з перших позицій у рейтингу засобів для покращення метаболізму та швидкого травлення.

Реклама

Новини партнерів