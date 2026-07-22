Не викидайте великі кабачки: топ-3 смачні легких і смачних рецептів, які врятують ваш урожай

Як приготувати великі кабачки / © Pixabay

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Наприкінці літа на городах часто залишаються великі кабачки. Багато хто вважає, що перерослі плоди вже не такі ніжні, як молоді, тому не знають, що з ними робити. Насправді великі кабачки чудово підходять для багатьох страв. Головне — правильно їх підготувати.

У матеріалі ТСН.ua зібрали три перевірені рецепти, які врятують ваш врожай.

Кабачки, фаршировані м’ясом і сиром

Це одна з найвдаліших страв саме для великих плодів. Щільний овоч добре тримає форму, а начинка виходить соковитою та ароматною.

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Інгредієнти:

великий кабачок — 1 шт.;

фарш — 500 г;

цибуля — 1 шт.;

помідори — 2 шт.;

твердий сир — 150 г;

сіль;

чорний перець;

паприка;

рослинна олія.

Як приготувати

Кабачок очистіть від шкірки, розріжте на великі кільця завтовшки приблизно 4–5 см і видаліть серцевину. Цибулю дрібно наріжте та змішайте з фаршем. Додайте сіль, перець і паприку. Заповніть кільця начинкою, викладіть у форму для запікання, зверху покладіть кружечки помідорів. Запікайте близько 40 хвилин при 180 градусах. За 10 хвилин до готовності посипте тертим сиром. Страва виходить соковитою, ситною та дуже ароматною.

Кабачкова ікра за домашнім рецептом

Якщо овочів багато, варто приготувати ароматну ікру. Вона стане чудовим доповненням до хліба, картоплі або м’ясних страв.

Інгредієнти:

кабачки — 2 кг;

морква — 500 г;

цибуля — 500 г;

томатна паста — 3 ст. л.;

часник — 4 зубчики;

рослинна олія;

сіль;

цукор;

мелений перець.

Спосіб приготування

Кабачки очистіть від шкірки й насіння, наріжте кубиками. Окремо обсмажте цибулю та моркву до м’якості. Додайте кабачки й тушкуйте приблизно 40 хвилин. Після цього перебийте овочі блендером до кремової консистенції, додайте томатну пасту, часник, спеції та готуйте ще 20 хвилин.

Ікру можна подавати одразу або закатати в стерилізовані банки.

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Запіканка з кабачків із сиром

Ще один чудовий спосіб використати великі кабачки — приготувати ніжну овочеву запіканку. Вона однаково смакує як гарячою, так і холодною.

Інгредієнти:

кабачок — 1 кг;

яйця — 3 шт.;

сметана — 150 г;

твердий сир — 200 г;

борошно — 3 ст. л.;

кріп;

сіль;

чорний перець.

Покроковий рецепт

Кабачок натріть на великій тертці, трохи посоліть і залиште на 15 хвилин. Потім добре відіжміть зайву рідину. Додайте яйця, сметану, борошно, подрібнений кріп і половину натертого сиру. Посоліть, поперчіть та ретельно перемішайте. Перекладіть масу у форму, зверху посипте сиром, що залишився. Випікайте приблизно 40–45 хвилин при температурі 180 градусів до появи золотистої скоринки.

Як підготувати великі кабачки

Перед приготуванням обов’язково очистіть овоч від грубої шкірки. Якщо насіння вже стало великим і твердим, його також потрібно видалити. Після цього м’якоть можна використовувати практично в будь-яких рецептах — для запікання, тушкування, оладок, рагу, супів чи овочевої ікри.

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