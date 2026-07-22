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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
166
Час на прочитання
2 хв

Астрологічний прогноз на 19 липня

Плануючи свій день, ми дедалі частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, не порадять нічого поганого.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
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Кажан

Кажан / © Credits

Що планувати? Який одяг і прикраси одягнути, щоб пощастило в роботі та коханні? На яку частину тіла слід звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого категорично не можна робити? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.

Ці місячні доби мають такі характеристики:

Астрологічна порада дня: день несприятливий для нових починань, від них слід утриматися.

Символ дня: Кажан.

Стихія дня: Вогонь .

Щасливе число дня: 9 .

Щасливий колір дня: помаранчевий, кораловий, теракотовий.

Камені, що приносять щастя сьогодні: александрит , раухтопаз, змійовик, серпентин.

За яку частину тіла відповідає: кістки грудного відділу.

Хвороби цього дня: хвороби , що почалися цього дня, можуть виявитися небезпечними, тому дуже важливо вчасно звернутися до лікаря.

Харчування протягом дня: слід відмовитися від жирної та смаженої їжі, а також від м’яса та грибів.

Стрижка дня: від стрижки слід відмовитися.

Сьогоднішні дачні роботи: можна займатися обрізкою плодових дерев і чагарників.

Магія та містика дня: заборонена любовна магія.

Денні сни: сни цієї ночі не є пророчими.

Табу дня: не можна зустрічатися з малознайомими людьми — таке спілкування може принести неприємні сюрпризи.

Цитата дня: «У цьому житті вам потрібні лише невігласи та впевненість у собі — і успіх вам гарантований» (Марк Твен).

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Дата публікації
Кількість переглядів
166
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