Три знаки зодіаку, яким сьогодні слід обмежити спілкування з оточенням

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Щоб уникнути такого розвитку подій, необхідно максимально обмежити спілкування з оточуючими — особливо з незнайомими людьми та тими, хто не викликає довіри.

Сьогодні, 22 липня, представники всіх знаків Зодіаку зіткнуться з активізацією сил зла, але трьом із них у зв’язку з цим слід обмежити спілкування з оточенням.

Телець

Тельцям доведеться навчитися ставити на місце людей, які поводяться агресивно, причому робити це потрібно якомога тактовніше й доброзичливіше, тому необхідно обмежити спілкування з оточуючими, особливо якщо вони будуть нариватися на неприємності.

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Лев

Львівців можуть почати критикувати найрізноманітніші люди — починаючи з близьких і закінчуючи зовсім незнайомими, що для представників цього знака — через їхню вразливість — може стати справжньою катастрофою. Єдиний спосіб уникнути образ — не прислухатися до критики, скоротивши спілкування до мінімуму.

Водолій

Водолії, перебуваючи під впливом поганого настрою, можуть легко посваритися з найближчими людьми. Оскільки конфлікт обіцяє бути «тривалим», його необхідно уникнути всіма можливими способами, але найкраще — скоротивши спілкування до можливого мінімуму.

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