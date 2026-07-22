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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
112
Час на прочитання
1 хв

Три знаки зодіаку, яким сьогодні слід обмежити спілкування з оточенням

День, коли активізуються сили зла, через що зростає ризик стати жертвою аферистів і шахраїв.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
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Гороскоп

Гороскоп / © Credits

Щоб уникнути такого розвитку подій, необхідно максимально обмежити спілкування з оточуючими — особливо з незнайомими людьми та тими, хто не викликає довіри.

Сьогодні, 22 липня, представники всіх знаків Зодіаку зіткнуться з активізацією сил зла, але трьом із них у зв’язку з цим слід обмежити спілкування з оточенням.

Телець

Тельцям доведеться навчитися ставити на місце людей, які поводяться агресивно, причому робити це потрібно якомога тактовніше й доброзичливіше, тому необхідно обмежити спілкування з оточуючими, особливо якщо вони будуть нариватися на неприємності.

Лев

Львівців можуть почати критикувати найрізноманітніші люди — починаючи з близьких і закінчуючи зовсім незнайомими, що для представників цього знака — через їхню вразливість — може стати справжньою катастрофою. Єдиний спосіб уникнути образ — не прислухатися до критики, скоротивши спілкування до мінімуму.

Водолій

Водолії, перебуваючи під впливом поганого настрою, можуть легко посваритися з найближчими людьми. Оскільки конфлікт обіцяє бути «тривалим», його необхідно уникнути всіма можливими способами, але найкраще — скоротивши спілкування до можливого мінімуму.

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Дата публікації
Кількість переглядів
112
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