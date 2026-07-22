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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Астрология
Количество просмотров
1110
Время на прочтение
1 мин

Три знака Зодиака, которым сегодня необходимо сократить общение с окружающими

День, когда активизируются силы зла, из-за чего возрастает опасность стать жертвой аферистов и мошенников.

Автор публикации
Фото автора: Мила Королева Мила Королева
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Гороскоп

Гороскоп / © Credits

Чтобы избежать такого развития событий, необходимо максимально сократить общение с окружающими людьми — особенно незнакомыми и не вызывающими доверия.

Сегодня, 22 июля, с активацией сил зла придется столкнуться представителям всех знаков Зодиака, но трем из них в связи с этим необходимо сократить общение с окружающими.

Телец

Тельцам придется научиться ставить на место людей, которые агрессивно себя ведут, причем сделать это нужно максимально тактично и доброжелательно, поэтому необходимо сократить общение с окружающими людьми, особенно если они будут нарываться на неприятности.

Лев

Львов могут начать критиковать самые разные люди — начиная с близких и заканчивая совершенно незнакомыми, что для представителей знака — в силу их обидчивости — может стать настоящей катастрофой. Единственный способ избежать обид — не слушать критику, сократив общение до минимума.

Водолей

Водолеи, находясь под влиянием плохого настроения, легко могут рассориться с самыми близкими людьми. Поскольку конфликт обещает быть «долгоиграющим», его необходимо избежать всеми возможными способами, но лучше всего — сократив общение до возможного минимума.

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Дата публикации
Количество просмотров
1110
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