Не выбрасывайте большие кабачки: топ-3 вкусные легких и вкусных рецептов, которые спасут ваш урожай

Как приготовить большие кабачки? / © Pixabay

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В конце лета на огородах часто остаются большие кабачки. Многие считают, что переросшие плоды уже не так нежны, как молодые, поэтому не знают, что с ними делать. На самом деле большие кабачки отлично подходят для многих блюд. Главное — правильно их подготовить.

В материале ТСН.ua собрали три проверенных рецепта, которые спасут ваш урожай.

Кабачки, фаршированные мясом и творогом

Это одно из самых удачных блюд именно для больших плодов. Плотный овощ хорошо держит форму, а начинка получается сочной и ароматной.

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Ингредиенты:

большой кабачок — 1 шт.;

фарш — 500 г;

лук — 1 шт.;

помидоры — 2 шт.;

твердый сыр — 150 г;

соль;

черный перец;

паприка;

растительное масло.

Как приготовить

Кабачок очистите от кожуры, разрежьте на большие кольца толщиной примерно 4-5 см и удалите сердцевину. Лук мелко нашинкуйте и смешайте с фаршем. Добавьте соль, перец и паприку. Заполните кольца начинкой, выложите в форму для запекания, сверху уложите кружочки помидоров. Запекайте около 40 минут при 180 градусах. За 10 минут до готовности посыпьте тертым сыром. Блюдо получается сочным, сытным и очень ароматным.

Кабачковая икра по домашнему рецепту

Если овощей много, стоит приготовить ароматную икру. Она станет отличным дополнением к хлебу, картофелю или мясным блюдам.

Ингредиенты:

кабачки — 2 кг;

морковь — 500 г;

лук — 500 г;

томатная паста — 3 ст. л.;

чеснок — 4 зубчика;

растительное масло;

соль;

сахар;

молотый перец.

Способ приготовления

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Кабачки очистите от кожуры и семян, нарежьте кубиками. Отдельно обжарьте лук и морковь до мягкости. Добавьте кабачки и тушите примерно 40 минут. После этого перебейте овощи блендером в кремовую консистенцию, добавьте томатную пасту, чеснок, специи и готовьте еще 20 минут.

Икру можно подавать сразу или закатать в стерилизованные банки.

Запеканка из кабачков с творогом

Еще один прекрасный способ использовать большие кабачки — приготовить нежную овощную запеканку. Она одинаково вкусная как горячей, так и холодной.

Ингредиенты:

кабачок — 1 кг;

яйца — 3 шт.;

сметана — 150 г;

твердый сыр — 200 г;

мука — 3 ст. л.;

укроп;

соль;

черный перец.

Пошаговый рецепт

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Кабачок натрите на большой терке, немного посолите и оставьте на 15 минут. Затем хорошо отожмите лишнюю жидкость. Добавьте яйца, сметану, муку, измельченный укроп и половину натертого творога. Посолите, поперчите и тщательно перемешайте. Переложите массу в форму, сверху посыпьте оставшимся сыром. Выпекайте примерно 40–45 минут при температуре 180 градусов до появления золотистой корочки.

Как подготовить большие кабачки

Перед приготовлением обязательно очистите овощи от грубой кожуры. Если семена уже стали большими и твердыми, их также нужно удалить. После этого мякоть можно использовать практически в любых рецептах — для запекания, тушения, оладий, рагу, супов или овощной икры.

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