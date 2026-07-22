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Король Чарльз виставив жорсткі умови синові Гаррі та невістці Меган Маркл: чого вимагає монарх
Король Чарльз виступив із різким попередженням на адресу Гаррі та Меган після їхньої приватної зустрічі в Гайгроув-гаусі двома тижнями раніше.
Нещодавно під час візиту герцога та герцогині Сассекських до Британії король Чарльз возз'єднався зі своїм молодшим сином, а також з невісткою та двома онуками. Багато хто гадав про майбутню зустріч, оскільки до остаточного узгодження деталей вносилися численні зміни. Повідомляється, що монарх виявив велику гнучкість по відношенню до Гаррі, чого корона зазвичай не робить.
Однак король мав і свої умови, наприклад, присутність королеви Камілли на зустрічі, заради якої вона, мабуть, покинула всі справи. Джерело з королівської родини повідомило, що надалі король висуває синові і невістці суворі умови у зв'язку з їхніми публічними коментарями про королівську родину та їхні стосунки з тим, що називають «фірмою», пише express.
Відомо, що король Чарльз зажадав від Гаррі і Меган припинити публічно обговорювати сімейні конфлікти і що їхні претензії повинні бути врегульовані в приватному порядку. Якщо Гаррі та Меган не будуть виконувати прохання короля, це може означати кінець будь-яких майбутніх стосунків між ними назавжди.