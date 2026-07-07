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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
151
Час на прочитання
1 хв

Принц Гаррі сходив на прем’єру фільму в Лондоні, але Меган та діти з ним не приїхали

Принц Гаррі прибув до Великої Британії для свого довгоочікуваного візиту.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Принц Гаррі

Принц Гаррі / © ALS Association

Учора ввечері Гаррі разом із Енді Манді-Каслом, Афуа Гіршем, Місан Гарріманом були присутні на британській прем'єрі фільму «Стріляй у людей» у кінотеатрі Picturehouse Central у Лондоні.

На заході герцог Сассекський з'явився у чорній сорочці та джинсах, а також у сірих сліппонах.

Енді Манді-Касл, Афуа Гірш, Місан Гарріман та принц Гаррі / © Getty Images

Енді Манді-Касл, Афуа Гірш, Місан Гарріман та принц Гаррі / © Getty Images

Незважаючи на розбіжності щодо розміщення в Букінгемському палаці, принц Гаррі, як і раніше, сподівається провести час із королем Чарльзом під час свого останнього візиту до Великої Британії.

Джерело, близьке до підготовки до Ігор Invictus у Бірмінгемі, також заявило, що Меган Маркл, як і раніше, сповнена рішучості вирушити до Великої Британії наприкінці цього тижня, тоді як пара продовжує вивчати питання про те, чи зможуть принц Арчі та принцеса Лілібет безпечно приєднатися до візиту.

Меган Маркл з дітьми / © Instagram Меган Маркл

Меган Маркл з дітьми / © Instagram Меган Маркл

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
151
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