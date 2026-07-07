Оніміння руки може бути не таким безпечним, як здається: медики пояснили причини

Чому німіють руки / © pexels.com

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Оніміння руки після сну або тривалого перебування в незручній позі найчастіше є тимчасовим і не становить загрози. Однак якщо такий симптом виникає регулярно, довго не минає чи поєднується з іншими порушеннями, він може вказувати на захворювання нервової системи, хребта або навіть бути проявом інсульту.

Про це повыдомило видання Egeszseg Kalauz.

Оніміння з’являється через порушення передачі нервових сигналів, які відповідають за чутливість. Найпоширенішою причиною є тривале здавлення нерва або кровоносних судин під час сну чи сидіння. Після зміни положення тіла кровообіг і робота нервів відновлюються, тому неприємні відчуття зазвичай минають за кілька хвилин.

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Якщо ж симптом повторюється або не зникає, причиною можуть бути проблеми із шийним відділом хребта. Зокрема, у разі грижі міжхребцевого диска або зносу може відбуватися стискання нервового корінця. Тоді біль і втрата чутливості поширюються від шиї до плеча, руки й пальців, а дискомфорт нерідко посилюється під час рухів головою.

Серед поширених причин медики також називають синдром карпального каналу. За цього стану через здавлення серединного нерва в ділянці зап’ястя найчастіше німіють великий, вказівний і середній пальці. Такі симптоми зазвичай турбують уночі або після пробудження. Найчастіше ця проблема виникає у людей, які багато працюють за комп’ютером або регулярно виконують одноманітні рухи руками.

Поколювання та втрата чутливості можуть бути пов’язані й із дефіцитом вітаміну B12. У групі ризику перебувають люди похилого віку, ті, хто дотримується вегетаріанського чи веганського харчування, а також люди з порушенням всмоктування поживних речовин.

Ще однією можливою причиною є діабет. За тривалого підвищення рівня цукру в крові поступово ушкоджуються нервові волокна, що призводить до розвитку діабетичної нейропатії. Найчастіше вона уражає стопи, однак може спричиняти оніміння й у кистях або передпліччях.

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Іноді тимчасове поколювання чи втрата чутливості виникають під час сильного стресу або панічної атаки. Зокрема, це може бути пов’язано з гіпервентиляцією, яка змінює рівень вуглекислого газу в крові.

Водночас медики наголошують: якщо рука раптово оніміла лише з одного боку тіла, а також з’явилися порушення мовлення, слабкість у кінцівках, оніміння обличчя, опущення куточка рота або погіршення зору, необхідно негайно викликати швидку допомогу. Такі симптоми можуть свідчити про інсульт.

Не варто зволікати з візитом до лікаря й у випадках, коли оніміння виникає дедалі частіше, не зникає протягом кількох хвилин, супроводжується болем або м’язовою слабкістю, заважає повсякденному життю чи з’являється без очевидної причини. За словами фахівців, своєчасне обстеження дає змогу встановити причину симптомів і розпочати лікування на ранній стадії.

Нагадаємо, деякі повсякденні звички можуть створювати зайве навантаження на судини та серце. Лікар пояснив, що саме може бути небезпечним і як зменшити ризики.

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