Російський літак небезпечно наблизився до британського авіаносця: що сталося в Норвезькому морі

Російський літак / © Міністерство оборони Великої Британії

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Російський патрульний літак здійснив серію небезпечних маневрів поблизу британського авіаносця HMS Prince of Wales у Норвезькому морі. Це може свідчити про те, що РФ продовжує готувати основу для майбутньої війни з НАТО.

Про це пише ISW.

Як повідомляє Politico, інцидент стався 2 липня, коли російський літак кілька разів наближався до корабля, а згодом скинув понад десять гідроакустичних буїв, призначених для виявлення та відстеження підводних човнів.

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За інформацією видання, після цього британські винищувачі перехопили російський літак і супроводили його подалі від авіаносця. У Лондоні такі дії розцінили як небезпечні та непрофесійні.

Аналітики зазначають, що це не поодинокий випадок. Російські військові дедалі частіше здійснюють ризиковані маневри поблизу сил НАТО на морі, намагаючись залякати Альянс і перевірити його готовність до реагування. Зокрема, у середині червня 2026 року російський фрегат відкрив попереджувальний вогонь по британському цивільному судну в Ла-Манші.

«ISW продовжує оцінювати, що такі дії Росії є частиною посилення кампанії Росії „Фаза нуль“, спрямованої на створення політичних, інформаційних та психологічних умов для потенційної майбутньої війни Росії проти НАТО», — завершили аналітики.

Раніше у ISW пояснили, чому РФ масовано атакувала Київа саме напередоні саміту НАТО. Ймовірно, мета у тому, щоб створити інформаційний та психологічний ефект перед важливою міжнародною зустріччю. У Путіна прагнуть з усіх сил стримати західних партнерів України від згоди продовжити або збільшити свою підтримку України на саміті НАТО через страх ескалації Росією своєї ударної кампанії проти України.

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