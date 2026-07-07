Буданов зробив тривожну заяву про конфлікт із Польщею: «Він буде попереду»

Кирило Буданов / © Офіс президента України

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Керівник Офісу президента Кирило Буданов вважає, що загострення конфлікту із Польщею попереду. За його інформацією, у Навроцького «готують цілу низку незрілих ескалаційних кроків» у річницю Волинської трагедії, 11 липня.

Про це керівник Офісу президента України Кирило Буданов заявив в інтерв’ю РБК-Україна.

“Він точно буде попереду. Тут нема великої таємниці. У нас трошки менше тижня залишилося до 11 липня, коли буде річниця Волинської трагедії. З тієї інформації, якою я володію, вони готують цілу низку, як на мене, незрілих ескалаційних кроків. Тому, вочевидь, все це зараз продовжиться», — попередив він.

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Буданов відповів на ультиматуми Польщі

Буданов назвав дії Польщі «незрілістю» і наголосив, що Україна не прийме жодних ультиматумів, які висуває Варшава.

«Україна не сприйме ультиматумів ні від кого в цьому світі. Останній, хто намагався поставити нам ультиматум, — це Російська Федерація. Без образ до Польщі — але вона трошки потужніша, ніж Польща. І ми його все одно не прийняли. Так, важко, погано, крові багато. Але навіть їхній ультиматум ми не прийняли. То чому хтось думає, що ми приймемо щось інше, від іншої сторони? Ультиматумом з нами розмовляти не треба«, — підкреслив керівник ОП.

В ОП відповіли на заклики Польщі про «перший крок»

Також Буданов відповів на заклики Польщі зробити перший крок. Він підкреслив, що Україна не збирається «робити хибні кроки наперед» для деескалації конфлікту.

«Зроблять свій — побачимо, будемо відповідати. Мовчки сидіти ніхто не буде», — зауважив він.

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Конфлікт між Польщею та Україною — останні новини:

Нагадаємо, Польща поставила Україні нову умову щодо МіГ-29. У Міноборони країни заявили, що подальша доля винищувачів залежатиме від підсумків переговорів між Києвом. Офіційний запит від Києва вже надійшов.

Перед цим у Польщі звинуватили Україну, що та не передала їм обіцяні технології виробництва безпілотників в обмін на винищувачі МіГ-29, які Варшава була готова передати Києву.

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