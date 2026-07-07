ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
2606
Час на прочитання
2 хв

Буданов відверто сказав, що відбувається між ним і Зеленським

Після приходу Буданова на посаду керівника ОП у ЗМІ з’явилася інформація про ймовірний конфлікт із Володимиром Зеленським. За словами очільника ОП, між ними була своєрідна робоча «притирка».

Автор публікації
Фото автора: Катерина Кузнецова Катерина Кузнецова
Коментарі
Володимир Зеленський і Кирило Буданов

Володимир Зеленський і Кирило Буданов / © Володимир Зеленський

Голова Офісу президента Кирило Буданов розповів, що у нього із Володимиром Зеленським не було і немає жодних конфліктів, а назвав це «трансферним періодом» у комунікації.

Про це керівник Офісу президента України Кирило Буданов заявив в інтерв’ю РБК-Україна.

«Я думаю, що ні. Але, знову ж таки, у мене своя модель роботи і управління. Він звик до тієї, до якої він звик. І це нормально. Це трансферний, перехідний період. Це абсолютно нормально», — прокоменував він.

За його словами, між ними була своєрідна робоча «притирка».

«Так, в будь-якому колективі це є. І проблеми в цьому ніякої немає, і бути не може», — додав Буданов.

На запитання журналіста, що його манера комунікації із Зеленським суттєво відрізняється від попередника Андрія Єрмака, Буданов іронічно відповів: «Куди його манера завела, всі, в принципі, побачили».

Також він не вважає, що помилка Єрмака у тому, що він перебував із президентом в режимі 24/7, однак «зрештою, ми всі бачимо результат».

Я в будь-якому разі є його підлеглим, тому в мене з цим як мінімум нема проблем, зважаючи на те, що я все ж таки військова людина», — зауважив Буданов та додав, що робочих питань із президентом «дуже багато».

Ймовірний конфлікт між Будановим та Зеленським — що відомо

Зауважимо, що після приходу Буданова на посаду керівника ОП у ЗМІ з’явилася інформація про ймовірний конфлікт із Володимиром Зеленським.

Втім, президент України запевнив, що в нього та переговорної команди «жодних конфліктів» із новим очільником ОП. Зеленський додав, що він задоволений результатами роботи Буданова.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
2606
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie