Буданов відверто сказав, що відбувається між ним і Зеленським

Володимир Зеленський і Кирило Буданов / © Володимир Зеленський

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Голова Офісу президента Кирило Буданов розповів, що у нього із Володимиром Зеленським не було і немає жодних конфліктів, а назвав це «трансферним періодом» у комунікації.

Про це керівник Офісу президента України Кирило Буданов заявив в інтерв’ю РБК-Україна.

«Я думаю, що ні. Але, знову ж таки, у мене своя модель роботи і управління. Він звик до тієї, до якої він звик. І це нормально. Це трансферний, перехідний період. Це абсолютно нормально», — прокоменував він.

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За його словами, між ними була своєрідна робоча «притирка».

«Так, в будь-якому колективі це є. І проблеми в цьому ніякої немає, і бути не може», — додав Буданов.

На запитання журналіста, що його манера комунікації із Зеленським суттєво відрізняється від попередника Андрія Єрмака, Буданов іронічно відповів: «Куди його манера завела, всі, в принципі, побачили».

Також він не вважає, що помилка Єрмака у тому, що він перебував із президентом в режимі 24/7, однак «зрештою, ми всі бачимо результат».

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“Я в будь-якому разі є його підлеглим, тому в мене з цим як мінімум нема проблем, зважаючи на те, що я все ж таки військова людина», — зауважив Буданов та додав, що робочих питань із президентом «дуже багато».

Ймовірний конфлікт між Будановим та Зеленським — що відомо

Зауважимо, що після приходу Буданова на посаду керівника ОП у ЗМІ з’явилася інформація про ймовірний конфлікт із Володимиром Зеленським.

Втім, президент України запевнив, що в нього та переговорної команди «жодних конфліктів» із новим очільником ОП. Зеленський додав, що він задоволений результатами роботи Буданова.

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