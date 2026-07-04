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ТСН у соціальних мережах

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Проспорт
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Швейцарія — Колумбія: букмекери зробили прогноз на матч 1/8 фіналу ЧС-2026

Переможець цієї пари у чвертьфіналі побореться з тріумфатором протистояння Аргентина — Єгипет.

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Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
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Збірна Колумбії з футболу

Збірна Колумбії з футболу / © Associated Press

У вівторок, 7 липня, збірні Швейцарії та Колумбії зустрінуться в матчі 1/8 фіналу чемпіонату світу-2026.

Поєдинок відбудеться на стадіоні "BC Place" у канадському Ванкувері. Стартовий свисток пролунає о 23:00 за київським часом.

Швейцарці посіли перше місце у групі B, зігравши внічию з Катаром (1:1), розгромивши команду Боснії і Герцеговини (4:1), а також обігравши Канаду (2:1). В 1/16 фіналу підопічні Мурата Якіна обіграли Алжир (2:0).

Колумбійці стали першими у квартеті K, обігравши Узбекистан (3:1), здолавши ДР Конго (1:0) та зігравши внічию з Португалією (0:0). В 1/16 фіналу південноамериканська збірна здолала Гану (1:0).

Прогноз букмекерів на матч Швейцарія — Колумбія

Фаворитом матчу букмекери вважають збірну Колумбії, на перемогу якої в основний час можна поставити з коефіцієнтом 2,25. Нічия — 3,25. Виграш швейцарців — 3,50.

На вихід колумбійців до чвертьфіналу приймаються ставки з коефіцієнтом 1,57. Прохід Швейцарії до наступної стадії — 2,25.

Переможець пари Швейцарія — Колумбія в 1/4 фіналу позмагається з тріумфатором протистояння Аргентина — Єгипет.

ЧС-2026 триватиме від 11 червня до 19 липня у трьох країнах — США, Мексиці та Канаді. Це перший Мундіаль, у якому беруть участь 48 збірних — найбільша кількість в історії турніру. Від 1998 до 2022 року на чемпіонатах світу використовувався формат із 32 командами.

Раніше повідомлялося, що Аргентина з голом Мессі насилу дотиснула Кабо-Верде та вийшла до 1/8 фіналу ЧС-2026.

Також ми розповідали, що визначилися всі пари 1/8 фіналу ЧС-2026.

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Дата публікації
Кількість переглядів
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