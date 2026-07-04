Визначилися всі пари 1/8 фіналу ЧС-2026: хто з ким зіграє

Уболівальник збірної Швейцарії з копією трофею Кубка світу / © Associated Press

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У ніч проти 4 липня відбулися останні матчі 1/16 фіналу чемпіонату світу-2026.

За їхніми підсумками стали відомі всі пари наступного раунду плейоф турніру.

До вашої уваги всі пари 1/8 фіналу Мундіалю. Поєдинки цієї стадії відбудуться від 4 до 7 липня.

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Пари 1/8 фіналу ЧС-2026

4 липня. 20:00. Канада — Марокко

5 липня. 00:00. Парагвай — Франція

5 липня. 23:00. Бразилія — Норвегія

6 липня. 03:00. Мексика — Англія

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6 липня. 22:00. Португалія — Іспанія

7 липня. 03:00. США — Бельгія

7 липня. 19:00. Аргентина — Єгипет

7 липня. 23:00. Швейцарія — Колумбія

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Сітка плейоф ЧС-2026

Сітка плейоф ЧС-2026 / x.com/FIFAWorldCup

ЧС-2026 триватиме від 11 червня до 19 липня у трьох країнах — США, Мексиці та Канаді. Це перший Мундіаль, у якому беруть участь 48 збірних — найбільша кількість в історії турніру. Від 1998 до 2022 року на чемпіонатах світу використовувався формат із 32 командами

Загалом ЧС-2026 складатиметься з 104 матчів, а сам турнір триватиме 39 днів. Це буде найтриваліший чемпіонат світу з футболу в історії. Для порівняння: на ЧС-2022 було зіграно 64 поєдинки за 28 днів.

Зазначимо, що чинним чемпіоном світу з футболу є збірна Аргентини. У фіналі Мундіалю-2022 в Катарі "альбіселесте" в серії пенальті обіграли Францію.

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