Єгипет у серії пенальті здолав Австралію та вийшов до 1/8 фіналу ЧС-2026

Австралія — Єгипет / © Associated Press

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Збірна Єгипту обіграла команду Австралії в матчі 1/16 фіналу чемпіонату світу-2026. Основний і додатковий час поєдинку на арені "AT&T Stadium" в американському Арлінгтоні завершився з рахунком 1:1 , а в серії пенальті точнішими були єгиптяни — 4:2.

Єгиптяни відкрили рахунок на 13-й хвилині зустрічі — Емам Ашур на дальній стійці головою замкнув подачу Каріма Хафеза з правого флангу.

Австралія — Єгипет / © Associated Press

На старті другого тайму австралійці відігралися — на 55-й хвилині єгипетський захисник Мохамед Хані головою зрізав м'яч у власні ворота після подачі зі штрафного від Ейдена О'Ніла.

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Завдяки цьому ЧС-2026 побив історичний рекорд за кількістю автоголів — 13. А Хані став першим гравцем від 1966 року, який забив два автоголи на одному Мундіалі.

Австралія — Єгипет / © Associated Press

Оскільки основний час матчу завершився внічию (1:1), то гра перейшла до екстратаймів. Там команди голів не забили, відтак переможець протистояння визначався у серії пенальті, де більш влучними виявилися єгиптяни — 4:2.

Таким чином, Єгипет вийшов до 1/8 фіналу ЧС-2026, де позмагається з переможцем матчу Аргентина — Кабо-Верде, який відбудеться у суботу, 4 липня, о 01:00 за київським часом.

Для єгиптян це перша перемога у плейоф чемпіонатів світу з футболу та історичний вихід до 1/8 фіналу.

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Австралійці посіли друге місце у групі D, обігравши Туреччину (2:0), поступившись США (0:2) та зігравши внічию з Парагваєм (0:0).

Єгиптяни фінішували другими у квартеті G, зігравши внічию з Бельгією (1:1), здолавши Нову Зеландію (3:1) та поділивши очки з Іраном (1:1).

ЧС-2026 триватиме від 11 червня до 19 липня у трьох країнах — США, Мексиці та Канаді. Це перший Мундіаль, у якому беруть участь 48 збірних — найбільша кількість в історії турніру. Від 1998 до 2022 року на чемпіонатах світу використовувався формат із 32 командами.

Раніше повідомлялося, що гол Роналду допоміг Португалії здійснити камбек з Хорватією та вийти до 1/8 фіналу ЧС-2026.

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