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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
116
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Допінговий скандал на ЧС-2026: вісім гравців однієї зі збірних здали позитивний тест

Футболісти збірної Тунісу попалися на вживанні допінгу.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
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Збірна Тунісу з футболу

Збірна Тунісу з футболу / © Associated Press

Одразу вісім гравців збірної Тунісу провалили допінг-тести на чемпіонаті світу-2026 з футболу.

Про це повідомляє британське видання Daily Mail.

У допінг-пробах гравців збірної Тунісу було виявлено сліди забороненого кленбутеролу.

За інформацією джерела, найімовірнішою причиною потрапляння препарату в організм стало забруднене м'ясо, яке команда вживала на своїй базі в Мексиці, а не використання речовини з метою поліпшення спортивних результатів.

Кленбутерол — це препарат, який розслаблює дихальні шляхи в легенях і перебуває у списку заборонених речовин Всесвітнього антидопінгового агентства (WADA).

Імена гравців, у організмі яких виявили сліди допінгу, не називаються. Також невідома реакція ФІФА та Федерації футболу Тунісу.

Зазначимо, що збірна Тунісу посіла останнє четверте місце у своїй групі на ЧС-2026. Африканська команда програла Швеції (1:5), Японії (0:4) та Нідерландам (1:3).

Раніше повідомлялося, що Мессі встановив низку рекордів після переможного матчу з Кабо-Верде на ЧС-2026.

Також ми розповідали, що визначилися всі пари 1/8 фіналу ЧС-2026.

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Дата публікації
Кількість переглядів
116
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