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Допінговий скандал на ЧС-2026: вісім гравців однієї зі збірних здали позитивний тест
Футболісти збірної Тунісу попалися на вживанні допінгу.
Одразу вісім гравців збірної Тунісу провалили допінг-тести на чемпіонаті світу-2026 з футболу.
Про це повідомляє британське видання Daily Mail.
У допінг-пробах гравців збірної Тунісу було виявлено сліди забороненого кленбутеролу.
За інформацією джерела, найімовірнішою причиною потрапляння препарату в організм стало забруднене м'ясо, яке команда вживала на своїй базі в Мексиці, а не використання речовини з метою поліпшення спортивних результатів.
Кленбутерол — це препарат, який розслаблює дихальні шляхи в легенях і перебуває у списку заборонених речовин Всесвітнього антидопінгового агентства (WADA).
Імена гравців, у організмі яких виявили сліди допінгу, не називаються. Також невідома реакція ФІФА та Федерації футболу Тунісу.
Зазначимо, що збірна Тунісу посіла останнє четверте місце у своїй групі на ЧС-2026. Африканська команда програла Швеції (1:5), Японії (0:4) та Нідерландам (1:3).
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