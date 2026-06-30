Нова дата Покрови Пресвятої Богородиці: що не можна робити у велике свято, головні традиції та духовний сенс

Покрова Пресвятої Богородиці: нова дата, сенс свята / © Pixabay

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Покрова Пресвятої Богородиці — одне з найважливіших християнських свят, яке для українців має особливе духовне та історичне значення. Саме Богородицю вважають покровителькою, захисницею родини, воїнів і всіх, хто звертається до неї з щирою молитвою.

За новоюліанським календарем, на який ПЦУ та УГКЦ перейшли 1 вересня 2023 року, Покрову Пресвятої Богородиці українці святкують 1 жовтня. 2026 року це буде четвер. За старим календарем велике свято святкувалося 14 жовтня.

Чому свято називається Покровою

Історія свята бере початок у Х столітті. За церковним переказом, під час облоги Константинополя люди зібралися у храмі та безперервно молилися про спасіння. Саме тоді святому Андрію Юродивому та його учневі Єпіфанію було видіння: Пресвята Богородиця з’явилася над людьми, зняла зі своєї голови широкий покров і простягнула його над усіма присутніми, символічно захищаючи їх від небезпеки.

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Після цього вороги несподівано відступили, а сама подія стала символом Божого захисту та милосердя. Відтоді Покрова нагадує християнам, що щира молитва та віра допомагають знаходити сили навіть у найважчі часи.

Для українців це свято набуло ще одного особливого змісту. Запорозькі козаки вважали Богородицю своєю покровителькою, будували на її честь храми та зверталися до неї перед походами. Саме тому Покрова тісно пов’язана з українською військовою традицією.

Який духовний сенс свята

Головна ідея Покрови полягає не лише у згадці про історичну подію. Свято нагадує, що людина ніколи не залишається сам на сам зі своїми труднощами.

Покров Богородиці символізує:

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Божий захист;

надію навіть у складних життєвих обставинах;

милосердя;

підтримку тих, хто щиро молиться;

любов до ближнього та готовність допомагати іншим.

Священнослужителі наголошують: цього дня варто більше часу присвятити молитві, духовному очищенню та добрим справам, а не пошуку містичних знаків чи забобонів.

Що можна робити на Покрову

Що можна робити на Покрову

У день Покрови Пресвятої Богородиці віряни традиційно відвідують храм, беруть участь у святковому богослужінні та моляться до Богородиці про здоров’я, мир, добробут і захист родини.

Також цього дня рекомендується:

допомагати тим, хто потребує підтримки;

миритися після сварок;

проводити час із рідними;

дякувати Богові за отримані благословення;

робити пожертви або займатися благодійністю;

молитися за українських захисників і мир в Україні.

У народі вважали, що щира молитва на Покрову має особливу силу, а добрі справи цього дня неодмінно повернуться сторицею.

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Що не можна робити на Покрову

Попри численні народні повір’я, Церква наголошує: більшість заборон мають моральний, а не магічний характер. Їхня головна мета — допомогти людині провести свято в атмосфері спокою та духовного зосередження.

На Покрову не рекомендується:

сваритися, ображати інших або бажати комусь зла;

лихословити та поширювати плітки;

відмовляти в допомозі тим, хто її потребує;

зловживати алкоголем;

присвячувати весь день важкій фізичній праці без нагальної потреби;

нехтувати молитвою та святковим богослужінням.

Також віряни намагаються уникати негативних думок, заздрості та конфліктів. Саме внутрішній стан людини, а не дотримання численних забобонів, має найбільше значення у цей день.

Багато народних прикмет стверджують, що на Покрову не можна шити, прати чи прибирати. Проте православна традиція не містить таких категоричних заборон. Якщо домашні справи є необхідними або пов’язані з турботою про дітей, літніх людей чи хворих, вони не вважаються гріхом. Водночас, якщо є можливість, краще відкласти їх і присвятити більше часу молитві, родині та відпочинку.

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Народні прикмети на Покрову: що віщує погода і як трактували цей день предки

Народні прикмети на Покрову / © YouTube

З Покровою Пресвятої Богородиці в українській традиції пов’язано чимало народних спостережень. Наші предки вірили, що саме цей день «підказує», якою буде зима та навіть як складеться майбутній рік.

Найпоширеніші прикмети:

якщо на Покрову випав сніг — зима буде ранньою та сніжною;

ясна й тепла погода — до м’якої та короткої зими;

сильний вітер — до суворої зими з хуртовинами;

дощ на Покрову — до вологої осені та затяжної зими;

якщо листя ще не опало з дерев — зима затримається.

Також у народі вважали: якою буде Покрова, такою буде й зима найближчі місяці.

Традиції святкування Покрови в Україні

Покрова здавна мала не лише релігійне, а й глибоке культурне значення. В українській історії це свято пов’язують із козацтвом, адже саме Богородицю вважали їхньою заступницею.

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Серед традицій:

відвідування храму та спільна молитва;

поминання захисників і молитви за воїнів;

родинні зустрічі за святковим столом;

освячення хліба або страв як символу подяки;

початок осінніх весільних сезонів у давнину.

У селах вірили: Покрова «накриває землю» перед зимою, тому це ще й символ завершення польових робіт і підбиття підсумків року.

FAQ

Що категорично не можна робити на Покрову?

На Покрову не варто сваритися, ображати інших, відмовляти в допомозі, зловживати алкоголем та забувати про молитву. Також не рекомендується присвячувати день негативним емоціям або конфліктам, адже це вважається порушенням духовної атмосфери свята.

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Що потрібно зробити на Покрову, щоб отримати благословення?

У цей день віряни радять відвідати храм, помолитися Богородиці, попросити миру, здоров’я та захисту для родини. Важливо також зробити добру справу — допомогти іншим або підтримати тих, хто цього потребує.

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