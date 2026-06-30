Принцеса Таїланду у вишуканому вбранні з вишивкою продемонструвала схудлу фігуру на державній вечері в Парижі

Сіріваннаварі Наріратана / © Associated Press

Реклама

Донька короля і королеви Таїланду — принцеса Сіріваннаварі Наріратана — стала однією з найелегантніших гостей державного банкету, який президент Франції Еммануель Макрон і його дружина Бріжит влаштували на честь офіційного візиту тайської королівської родини.

Подружжя Макронів, королівське подружжя Таїланду і їхня донька Сіріваннаварі Наріратана / © Associated Press

Сіріваннаварі постала у вишуканому образі у традиційному стилі, у якому поєдналися національні мотиви і розкішні деталі. На ній був двоколірний ансамбль, що складався з синього топа без рукавів, розшитого бісером і дрібними кристалами, і довгої жовто-блакитної спідниці з традиційним геометричним візерунком. Талію принцеса підкреслила широким золотим поясом з декоративною пряжкою і складеною шовковою вставкою — характерний елемент тайського національного костюма. У цьому вбранні було добре помітно схудлу фігуру Наріратани.

Подружжя Макронів, королівське подружжя Таїланду і їхня донька Сіріваннаварі Наріратана / © Associated Press

Особливу увагу привернули аксесуари. Сіріваннаварі доповнила образ туфлями-човниками кольору металік на високих підборах і блискучим клатчем з металевим оздобленням.

Реклама

Сіріваннаварі Наріратана / © Associated Press

З прикрас принцеса обрала елегантні довгі сережки-люстри з діамантами і сапфірами, браслети з камінням, каблучки та золоту брошку з портретом, закріплену на ліфі сукні.

Подружжя Макронів, королівське подружжя Таїланду і їхня донька Сіріваннаварі Наріратана / © Associated Press

Волосся вона зібрала у гладкий високий пучок, прикрашений делікатними блискучими шпильками. Макіяж був виконаний з акцентом на виразні стрілки, матову бордово-бежеву помаду і легкий рум’янець, що гармонійно завершив її вечірній образ.

Сіріваннаварі Наріратана / © Associated Press

Елегантне традиційне вбрання принцеси стало одним із найяскравіших модних акцентів державної вечері, підкресливши багатство тайської культури та бездоганний стиль представниці королівської родини.

Сіріваннаварі Наріратана / © Associated Press

Новини партнерів