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- Шоу-бізнес
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У мереживній сукні з вирізом та з сумкою Hermès: Джорджина Чапман на похороні
Колишня дружина Гарві Вайнштейна, акторка, дизайнерка та співзасновниця бренду Marchesa Джорджина Чапман приїхала на похорон легендарного музичного продюсера у стриманому, але дуже вишуканому образі total black.
Джорджину Чапман та її коханого, лауреата премії «Оскар», Едріана Броуді папараці сфотографували дорогою на похорон легендарного музичного продюсера Клайва Девіса, який відбувся 29 червня у Нью-Йорку.
Для жалобної церемонії дизайнерка обрала елегантний образ у чорній гамі. Вона була одягнена у приталену мереживну сукню міді з напівпрозорим верхом і вирізом, довгими рукавами з розширеними манжетами і високою горловиною, прикрашеною тонкою стрічкою-бантом. Нижня частина вбрання мала делікатний квітковий візерунок із мережива та фестончастий край, що додавав аутфіту витонченості.
Свій лук Джорджина доповнила чорними мюлями на шпильках і з переплетеними ремінцями та класичною чорною сумкою Hermès Kelly.
Із прикрас вона обрала діамантові сережки, каблучки і браслети з камінням. Волосся акторка уклала в локони, зробила макіяж з рожевою помадою, а також червоні манікюр і педикюр. На обличчі у неї були чорні сонцезахисні окуляри.
Броуді був одягнений у чорний класичний костюм, білу сорочку без краватки та чорні шкіряні туфлі. А ще увагу привернув чорний бандаж на його руці.
Нагадаємо, Джорджина Чапман у сукні з квітковими аплікаціями сходила на прем’єру вистави.