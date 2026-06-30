ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
123
Час на прочитання
1 хв

У мереживній сукні з вирізом та з сумкою Hermès: Джорджина Чапман на похороні

Колишня дружина Гарві Вайнштейна, акторка, дизайнерка та співзасновниця бренду Marchesa Джорджина Чапман приїхала на похорон легендарного музичного продюсера у стриманому, але дуже вишуканому образі total black.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Коментарі
Едріана Броуді і Джорджина Чапман

Едріана Броуді і Джорджина Чапман / © Getty Images

Джорджину Чапман та її коханого, лауреата премії «Оскар», Едріана Броуді папараці сфотографували дорогою на похорон легендарного музичного продюсера Клайва Девіса, який відбувся 29 червня у Нью-Йорку.

Для жалобної церемонії дизайнерка обрала елегантний образ у чорній гамі. Вона була одягнена у приталену мереживну сукню міді з напівпрозорим верхом і вирізом, довгими рукавами з розширеними манжетами і високою горловиною, прикрашеною тонкою стрічкою-бантом. Нижня частина вбрання мала делікатний квітковий візерунок із мережива та фестончастий край, що додавав аутфіту витонченості.

Едріана Броуді і Джорджина Чапман / © Getty Images

Едріана Броуді і Джорджина Чапман / © Getty Images

Свій лук Джорджина доповнила чорними мюлями на шпильках і з переплетеними ремінцями та класичною чорною сумкою Hermès Kelly.

Із прикрас вона обрала діамантові сережки, каблучки і браслети з камінням. Волосся акторка уклала в локони, зробила макіяж з рожевою помадою, а також червоні манікюр і педикюр. На обличчі у неї були чорні сонцезахисні окуляри.

Броуді був одягнений у чорний класичний костюм, білу сорочку без краватки та чорні шкіряні туфлі. А ще увагу привернув чорний бандаж на його руці.

Нагадаємо, Джорджина Чапман у сукні з квітковими аплікаціями сходила на прем’єру вистави.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
123
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie