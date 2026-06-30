У мереживній сукні з вирізом та з сумкою Hermès: Джорджина Чапман на похороні

Едріана Броуді і Джорджина Чапман / © Getty Images

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Джорджину Чапман та її коханого, лауреата премії «Оскар», Едріана Броуді папараці сфотографували дорогою на похорон легендарного музичного продюсера Клайва Девіса, який відбувся 29 червня у Нью-Йорку.

Для жалобної церемонії дизайнерка обрала елегантний образ у чорній гамі. Вона була одягнена у приталену мереживну сукню міді з напівпрозорим верхом і вирізом, довгими рукавами з розширеними манжетами і високою горловиною, прикрашеною тонкою стрічкою-бантом. Нижня частина вбрання мала делікатний квітковий візерунок із мережива та фестончастий край, що додавав аутфіту витонченості.

Едріана Броуді і Джорджина Чапман / © Getty Images

Свій лук Джорджина доповнила чорними мюлями на шпильках і з переплетеними ремінцями та класичною чорною сумкою Hermès Kelly.

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Із прикрас вона обрала діамантові сережки, каблучки і браслети з камінням. Волосся акторка уклала в локони, зробила макіяж з рожевою помадою, а також червоні манікюр і педикюр. На обличчі у неї були чорні сонцезахисні окуляри.

Броуді був одягнений у чорний класичний костюм, білу сорочку без краватки та чорні шкіряні туфлі. А ще увагу привернув чорний бандаж на його руці.

Нагадаємо, Джорджина Чапман у сукні з квітковими аплікаціями сходила на прем’єру вистави.

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